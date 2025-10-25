Directorul Tehnic al RoPower Nuclear, Dan Șerbănescu, a spus că un singur reactor modular de la Doicești ar fi suficient pentru a alimenta un centru AI de dimensiuni medii. El a precizat că la Doicești planifică să pună în funcțiune șase astfel de reactoare mici.

România face pași concreți pentru dezvoltarea infrastructurii digitale europene prin proiectul RO AI Factory. „Fabrica AI” din România este unul dintre cele șapte centre de inteligență artificială din inițiativa EuroHPC – AI Factories. Proiectul este dezvoltat de ICI București și Politehnica București.

Centrele AI consumă multă energie, iar estimările arată că un centru de dimensiuni medii ar avea nevoie constant de 50-100 MW.

RoPower Nuclear dezvoltă proiectul de reactoare modulare de la Doicești, care se află acum în a doua etapă de studii de fezabilitate și design. Reprezentanții companiei spun că decizia finală de investiție va fi luată cel mai probabil în prima parte a anului viitor.

Inginerii RoPower explică că proiectul va instala șase reactoare modulare mici, fiecare cu o putere de 77 MW, ceea ce înseamnă o putere totală de 462 MW când toate modulele funcționează la capacitate maximă.

Ei menționează că tehnologia nucleară permite folosirea unei proporții foarte mari din puterea instalată – peste 95% – ceea ce înseamnă că aproape întreaga energie produsă este disponibilă în rețea.

„Un singur reactor modular de la Doicești este suficient pentru a ține în priză un centru AI de dimensiuni medii. Noi, la Doicești planificăm să punem în funcțiune șase reactoare modulare mici.Un singur reactor modular de la Doicești este suficient pentru a ține în priză un centru AI de dimensiuni medii. Noi, la Doicești planificăm să punem în funcțiune șase reactoare modulare mici ”, a precizat Directorul Tehnic RoPower Nuclear, Dan Șerbănescu, potrivit unui comunicat de presă.

Un centru mare de date pentru AI, sau „fabrica AI”, consumă la fel ca un oraș. OpenAI pregătește în Norvegia o „AI Gigafactory” care va ajunge la peste 230 MW, cu planuri să crească la 520 MW, echivalentul unui oraș de 150.000 de locuitori.

Directorul Tehnic al RoPower Nuclear, inginerul Dan Șerbănescu, a explicat că tehnologia SMR este potrivită pentru alimentarea centrelor de date AI, pentru că poate livra energie constantă și neîntreruptă și este modulară. El a precizat că centrala SMR de la Doicești este gândită să genereze energie curată, fără emisii, și că dacă cerințele de energie cresc, se pot adăuga noi module pentru a acoperi nevoile suplimentare.

În echipa RoPower Nuclear lucrează generații diferite de ingineri. Spre exemplu, Dan Șerbănescu are peste 40 de ani de experiență, în timp ce Petronela Vereș lucrează în domeniu de doi ani. Ea este licențiată în Inginerie și Informatică de Procese Chimice și lucrează sub îndrumarea directorului tehnic.

Petronela Vereș a explicat că centrele AI depind foarte mult de alimentarea neîntreruptă cu energie, pentru că orice oprire înseamnă timp și resurse pierdute. Ea a spus că SMR-ul de la Doicești este proiectat să funcționeze independent de factori externi precum vremea, debitele apelor sau lumina zilei, iar aceste două tehnologii inovatoare – AI și SMR – se completează foarte bine.

„Centrala SMR pe care o proiectăm pentru a fi construită la Doicești are un set de particularități unice care o fac pretabilă alimentării cu energie a unor consumatori mari. În primul rând, generează energie constant, în bandă cum se spune în limbajul de specialitate și fără emisii nocive în atmosferă. Este esențialmente o energie curat. Dar în același timp sistemul este modular. Dacă cerința de energie crește, prin extinderea unui centru de date AI să spunem, atunci poți instala încă un modul tip SMR pentru a furniza energia necesară”, a adăugat Șerbănescu. „Un centru AI este strict dependent de funcționarea neîntreruptă. Gândiți-vă că în lumea de mâine vorbim despre nenumărate procese folosite de utilizatori, industrie, companii diverse care vor depinde în mare măsură de reziliența sistemelor de inteligență artificială. Întreruperea serviciilor înseamnă timp și resurse pierdute. Centrala SMR de la Doicești este proiectată să funcționeze în aceste condiții de reziliență. Generează putere independent de factori externi cu ar fi vremea, debitele apelor sau lumina zilei. Sunt foarte multe motive pentru care cele două tehnologii, ambele inovatoare, se completează reciproc”, a completat Petronela Vereș, inginer în echipa RoPower Nuclear.

Compania de proiect a anunțat că a semnat un contract cu Studsvik Nordpower, unul dintre cei mai mari jucători în software pentru analiza combustibililor nucleari. Conform comunicărilor recente, proiectul SMR de la Doicești se apropie de finalizarea studiilor, iar decizia finală de investiție este așteptată în primul trimestru al anului viitor.

Proiectul folosește tehnologia americană NuScale Power, singura companie care a primit două aprobări de design SMR de la reglementatorul nuclear american (NRC). În plus, pe 3 septembrie, NuScale a anunțat un proiect mare în SUA, împreună cu Tennessee Valley Authority (TVA), pentru construcția celui mai mare program SMR din istoria Statelor Unite, cu o putere totală de 6 GW.

Compania a subliniat că instalarea de noi capacități SMR este foarte importantă în era centrelor de date mari, folosite pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.