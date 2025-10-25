Dacă în urmă cu câțiva ani „știrile false” însemnau informații inventate, astăzi manipularea capătă forme mult mai sofisticate. Tehnologiile de tip deepfake pot recrea chipuri și voci umane cu o precizie uluitoare, iar algoritmii pot fabrica imagini și videoclipuri despre evenimente care nu au existat, de fapt, niciodată.

Au apărut chiar campanii de propagandă automatizate, în care rețele de conturi false, controlate de programe AI, distribuie aceleași mesaje în mii de grupuri simultan. În perioade electorale, în timpul crizelor sau al conflictelor, aceste mecanisme pot influența opinii, voturi și decizii economice.

Platformele mari, precum YouTube, Meta sau TikTok, au început să implementeze sisteme automate de detectare a conținutului generat artificial, însă chiar și ele recunosc că ritmul în care apar noile metode de falsificare este greu de urmărit.

YouTube nu permite conținutul „manipulat tehnic” care poate induce în eroare grav. De exemplu falsificarea unui eveniment sau a unei declarații oficiale. În plus, platforma permite utilizatorilor să solicite eliminarea conținutului deepfake care imită vocea sau imaginea unei persoane fără consimțământ.

Și TikTok a actualizat regulile privind media sintetică (deepfake) și a introdus opțiunea de raportare pentru „Deepfakes, media sintetice și manipulată”.

Există câteva semne care ar trebui să ridice întrebări: titlurile exagerate, lipsite de surse clare, imaginile distorsionate sau detaliile nerealiste dintr-o fotografie. În cazul clipurilor video manipulate, acestea au adesea mișcări de buze nesincronizate sau gesturi rigide, iar conturile care le distribuie par nou create și publică aproape exclusiv pe același subiect.

Un alt indicator important este data publicării. Multe informații false sunt reciclate: evenimente vechi sunt prezentate ca fiind recente, pentru a stârni emoții și reacții rapide.

Verificarea presupune compararea informației cu mai multe surse independente care relatează același fapt. Poți folosi platforme dedicate verificării faptelor sau instrumente online gratuite pentru a analiza originea unei imagini ori a unui clip video.

Fotografiile pot fi verificate prin căutare inversă, folosind Google Images de exemplu, pentru a vedea dacă au mai apărut în alt context, iar în cazul conturilor de social media, merită observate data creării, tonul mesajelor și frecvența postărilor.

În ceea ce privește videoclipurile, există aplicații online care pot analiza metadatele și data originală de publicare, indicând dacă un conținut a fost modificat sau reîncărcat sub o altă formă.

Primul pas este simplu: nu distribui nimic înainte să verifici. Chiar și o singură distribuire contribuie la răspândirea dezinformării. Dacă un mesaj îți provoacă o reacție emoțională puternică, cel mai bine este să te oprești câteva secunde și să te întrebi cine îl transmite și de ce.

Încearcă să verifici mereu sursa inițială. Dacă informația vine dintr-un cont anonim sau dintr-un site necunoscut, e mai sigur să cauți confirmări din alte părți. De asemenea, e important să folosești surse diverse și să eviți să te bazezi exclusiv pe o singură publicație sau canal.

Unele platforme online marchează deja conținutul generat de AI cu etichete speciale. Activează aceste setări și nu ignora avertismentele privind autenticitatea materialelor distribuite.

Practic, așa cum învățăm să ne ferim de viruși informatici, trebuie să învățăm și să recunoaștem „virușii informaționali”, fie că vorbim despre o fotografie falsă, un clip modificat sau o postare emoțională. Înainte de a crede sau de a distribui o informație, merită să ne întrebăm: cine o spune, de ce o spune și ce dovezi o susțin?