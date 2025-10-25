OpenAI a fost fondată în 2015 la San Francisco de un grup de antreprenori și cercetători, printre care Elon Musk și Sam Altman. Obiectivul inițial a fost acela de a dezvolta o inteligență artificială generală (AGI) sigură și benefică pentru toți.

Compania are o structură unică. În vârf se află o organizație non-profit, iar sub aceasta funcționează o filială „capped-profit”, care le permite investitorilor să obțină profituri limitate din investițiile făcute, fără a controla deciziile strategice.

Modelul folosit de ChatGPT este un model lingvistic mare (Large Language Model – LLM), antrenat pe volume imense de date. Acesta procesează textul, îl interpretează contextual și generează răspunsuri coerente.

În prezent, ChatGPT este folosit pentru redactare, traducere, analiză de documente, programare, învățare automată sau suport clienți. Practic, își face simțită prezența în orice domeniu care implică limbaj natural.

În ultimii ani, OpenAI a atras finanțări uriașe. Cea mai recentă rundă de investiții, finalizată în 2025, a ridicat aproximativ 40 de miliarde de dolari, stabilind o evaluare record de circa 300 de miliarde de dolari a companiei.

Printre principalii investitori se află Microsoft, SoftBank și Nvidia, toți cu interese directe în ecosistemul AI, de la software și infrastructură cloud până la hardware specializat pentru procesarea modelelor lingvistice.

Microsoft este, de departe, partenerul strategic esențial. Până în 2025, compania a investit peste 13 miliarde de dolari în OpenAI și a integrat tehnologiile ChatGPT în produsele sale, de la suita Office la motorul de căutare Bing.

De asemenea, SoftBank, prin fondurile sale de investiții, a participat la runda de finanțare din 2024–2025, în timp ce Nvidia, lider mondial în cipuri grafice și hardware pentru AI, asigură infrastructura de antrenare a modelelor.

OpenAI generează în prezent venituri anuale de aproximativ 13 miliarde de dolari, potrivit estimărilor din 2025. Cu toate acestea, compania încă operează pe pierdere, din cauza costurilor uriașe asociate cu antrenarea și întreținerea modelelor.

Rularea modelului ChatGPT presupune mii de unități de procesare grafică (GPU), costuri de energie imense și infrastructură cloud dedicată. Doar Microsoft Azure, care găzduiește sistemele OpenAI, a estimat investiții suplimentare de miliarde pentru a susține cererea globală.

Potrivit unui raport, OpenAI a înregistrat o pierdere de aproximativ 5 miliarde de dolari în 2024, pe venituri de circa 3,7 miliarde de dolari. În prima jumătate a lui 2025, s-a estimat că pierderile ar putea atinge aproximativ 13,5 miliarde de dolari, în condițiile în care veniturile pentru aceeași perioadă au fost de aproximativ 4,3 miliarde de dolari.

De altfel, OpenAI a anunțat că se așteaptă la un cash burn (rata de consum a numerarului) de peste 8 miliarde de dolari pentru întregul an 2025, iar până în 2029 pierderile cumulate ar putea depăși 100-115 miliarde de dolari.

Totuși, evaluarea companiei la 300 de miliarde de dolari reflectă așteptările privind extinderea AI în industrii precum educație, finanțe, marketing și asistență medicală.

Chiar dacă OpenAI nu este o companie listată public (nu se pot cumpăra direct acțiuni OpenAI), investitorii pot obține totuși expunere indirectă prin Microsoft, care deține o participație semnificativă și integrează modelele GPT în numeroasele sale servicii comerciale.

De altfel, pe termen lung, Microsoft este considerată principalul beneficiar al succesului ChatGPT, prin creșterea cererii pentru infrastructura Azure și prin extinderea produselor bazate pe inteligență artificială.

De asemenea, Nvidia reprezintă o altă opțiune indirectă, deoarece profită de creșterea cererii globale pentru procesoare specializate folosite la antrenarea modelelor OpenAI și ale altor competitori.

Dominația OpenAI în domeniul inteligenței artificiale a determinat o reacție rapidă din partea altor companii majore. În prezent, piața este formată din câțiva jucători puternici care investesc miliarde în cercetare, dezvoltare și infrastructură.

Un exemplu este Anthropic. Fondată de foști membri OpenAI, este unul dintre principalii rivali direcți. Compania a lansat seria de modele Claude, axată pe siguranță și interpretabilitate, și a atras investiții masive de la Amazon și Google Cloud. Doar Amazon a alocat până la 4 miliarde de dolari, iar Google a contribuit cu sume similare pentru dezvoltarea și integrarea modelelor în propriile servicii cloud.

Altul este Google DeepMind, integrată acum în divizia Google DeepMind AI, care continuă să fie un centru major de cercetare. Modelele sale, precum Gemini, sunt dezvoltate pentru a concura direct cu GPT-4 și GPT-5, folosindu-se de avantajul oferit de infrastructura extinsă a Google.

Mistral AI, o companie europeană fondată în Franța, a reușit într-un timp scurt să atragă atenția prin modelele sale open-source și prin sprijinul financiar venit din partea Uniunii Europene și a unor fonduri private. Strategia Mistral pune accent pe independența europeană în domeniul AI și pe transparența codului.

Un alt jucător important este xAI, compania fondată de Elon Musk (s-a despărțit de OpenAI în 2018), care dezvoltă modele alternative sub marca Grok, integrate în platforma X (fostul Twitter). Musk promovează o abordare diferită, bazată pe acces direct la fluxuri publice de date și pe integrarea AI în platformele sociale și de conținut.