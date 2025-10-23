Când utilizatorii încercau să acceseze site-ul și să caute informații, primeau mesajul de eroare care indica faptul că a apărut o problemă la generarea răspunsului și că, dacă situația persistă, ar trebui contactat centrul de asistență al OpenAI.

Pe Downdetector, comentariile utilizatorilor au reflectat frustrarea provocată de incident, mulți exprimând dificultăți în a-și desfășura activitatea. Postarea care semnala eroarea a strâns peste 5.100 de comentarii, demonstrând amploarea impactului asupra comunității.

„A apărut o eroare la generarea răspunsului. Dacă problema persistă, vă rugăm să ne contactați prin intermediul centrului nostru de asistență la adresa help.openai.com”, arăta o eroare.

Ulterior, în jurul orei 18:50, serviciul ChatGPT a revenit la normal. Problema a durat aproximativ 25 de minute.

Amintim că OpenAI a lansat marți propriul browser, ChatGPT Atlas, construit pe cel mai utilizat model de inteligență artificială din lume, într-o încercare de a deveni principala poartă de acces la internet, înlocuind Google Chrome.

Noul browser, disponibil momentan doar pentru Mac, integrează ChatGPT într-o bară laterală, permițând inteligenței artificiale generative să analizeze pagina vizitată și să ofere asistență contextuală, fără a fi necesar copy-paste între taburi.

Abonații plătitori au la dispoziție un agent AI capabil să preia navigarea, să controleze cursorul, să rezerve zboruri, să completeze formulare sau să editeze documente automat. Majoritatea acestor funcționalități seamănă cu cele introduse treptat în browserele concurente, precum Edge de la Microsoft, îmbunătățit cu Copilot AI, sau Comet, de la start-up-ul AI Perplexity.

„AI reprezintă o oportunitate rară, una dintre cele care apar doar o dată pe deceniu, de a regândi natura însăşi a unui browser şi modul de a te servi de el. (…) Taburile erau grozave, dar nu am mai văzut multă inovaţie de atunci”, a declarat într-o demonstraţie online patronul OpenA Sam Altman.

Lansarea a avut un impact imediat asupra pieței: OpenAI a difuzat un videoclip cu taburile browserului cu două ore înainte de anunț, provocând o scădere de aproape 5% a acțiunii Alphabet, compania-mamă a Google. După finalizarea demonstrației, acțiunea a început să recupereze, înregistrând o pierdere de 1,87% către ora 18:50 GMT (21:50, ora României).