”AI reprezintă o oportunitate rară, una dintre cele care apar doar o dată pe deceniu, de a regândi natura însăşi a unui browser şi modul de a te servi de el”, a declarat într-o demonstraţie online patronul OpenA Sam Altman.

OpenAI just launched Atlas, a browser that has AI agents as a native capability. Now you can let browser agents take over your software and automate anything. Here’s the agent using Box to automate folder creation for an M&A due diligence process (sped up). https://t.co/RRB1wvEzzj pic.twitter.com/4VetAfO7zk — Aaron Levie (@levie) October 21, 2025

”Taburile erau grozave, dar nu am mai văzut multă inovaţie de atunci”, a argumentat el, afirmând că navigarea cu bara de căutare şi adrese URL ar putea lăsa de-acum locul unei ”experienţe de conversaţie (chat) într-un browser web”.

Noul browser ChatGPT Atlas, disponibil momentan doar pentru Mac, integrează ChatGPT într-o bară laterală, permițând inteligenței artificiale generative să analizeze pagina vizitată și să ofere asistență contextuală, fără a fi necesar copy-paste între taburi.

Abonații plătitori pot folosi un agent AI care preia navigarea, controlează cursorul, rezervă zboruri, completează formulare sau editează documente automat.

Majoritatea acestor funcționalități seamănă cu cele integrate treptat în browserele concurente, precum Edge de la Microsoft, îmbunătățit cu Copilot AI, sau Comet de la start-up-ul AI Perplexity.

Lansarea ChatGPT Atlas a fost extrem de așteptată, fiind construit în jurul celui mai popular model AI din lume, revendicând 800 de milioane de utilizatori săptămânali, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din populația globală, conform OpenAI.

Având în vedere că modelele AI oferă performanțe similare în majoritatea utilizărilor pentru publicul larg, competiția pentru atragerea celor mai mulți utilizatori se concentrează pe crearea celei mai intuitive și atractive interfețe de utilizare.

”Aceasta este o nouă etapă în cursa întreprinderilor tech, pentru ca interfaţa lor AI să devină portalul numărul unu al navigatorilor pe Internet”, apreciază un analist la Emarketer, Jacob Bourne.

ChatGPT Atlas, browserul AI al OpenAI, este disponibil începând de marți exclusiv pentru macOS, urmând să fie lansat ulterior pe Windows și pe dispozitive mobile (iOS și Android), a precizat Sam Altman, fără a oferi un calendar exact.

Pentru a evidenția miză, OpenAI a difuzat un videoclip cu taburile browserului cu două ore înainte de anunț, provocând o scădere de aproape 5% a acțiunii Alphabet, compania-mamă a Google. Ulterior, după finalizarea demonstrației, acțiunea a început să recupereze, înregistrând o pierdere de 1,87% către ora 18:60 GMT (21:50, ora României).

Competiția este intensă: în septembrie, Alphabet a obținut o victorie majoră în justiția americană, evitând obligația de a vinde Chrome, deși Guvernul SUA recomandase această măsură în contextul luptei antitrust. În august, Perplexity AI a oferit 34,5 miliarde de dolari pentru achiziția browserului Chrome, înainte ca instanța să confirme libertatea Alphabet de a păstra „vasul amiral” și fluxul publicitar asociat.

Evoluțiile recente din domeniul browserelor AI includ și parteneriate plătite între publicații mari, precum CNN, Washington Post, Le Figaro și Le Monde, și Perplexity, pentru a oferi abonaților acces la articole prin browserul Comet.

OpenAI, evaluată la aproximativ 500 de miliarde de dolari, s-a remarcat în ultimele săptămâni prin comenzi masive de cipuri în valoare de sute de miliarde de dolari, investiții care depășesc veniturile curente și au stârnit îngrijorarea unor investitori.