Companiile din zona euro au raportat o creștere a încrederii, mai ales în domeniul serviciilor, potrivit sondajelor citate de Politico.

Indicatorul PMI pentru servicii a urcat la 52,6, de la 51,3, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele 14 luni. Indicele compozit, care combină datele din industrie și servicii, a crescut la 52,2 puncte, marcând a cincea lună consecutivă de îmbunătățire.

Aceste evoluții arată o revenire treptată a activității economice, mai ales în sectoarele care beneficiază de cerere internă și turism. Totuși, industria rămâne fragilă, iar creșterea producției este doar marginală – 51,1 față de 50,9 în luna anterioară.

În timp ce Germania și alte economii din zona euro înregistrează o ușoară creștere, Franța a consemnat o scădere a indicatorului principal la cel mai redus nivel din februarie 2025.

Economistul Chris Hare de la HSBC a explicat că aparența de revenire a industriei franceze maschează de fapt un declin al producției.

„Aparenta revenire a industriei a mascat, de fapt, declinuri ale producției”, a explicat Hare.

Instabilitatea politică de după alegerile parlamentare anticipate din 2024 a contribuit la deteriorarea climatului economic. Blocajul din Parlament și disputele privind bugetul au dus la creșterea costurilor de împrumut și la o diminuare a apetitului pentru investiții.

Economiștii subliniază că „situația politică și discuțiile nesfârșite despre buget slăbesc moralul companiilor și reduc dorința de a investi”.

Totuși, un sondaj recent al Institutului de Statistică al Franței indică o ușoară îmbunătățire a percepției mediului de afaceri, sugerând că economia ar putea începe să se stabilizeze.

În Germania și în alte state din zona euro, revenirea economică este susținută în principal de servicii – turism, transporturi și activități financiare –, chiar dacă industria continuă să rămână slabă.

Sectorul serviciilor a generat locuri de muncă în ritmul cel mai rapid din iunie 2024, după o ușoară scădere a angajărilor în septembrie.

În schimb, companiile din producție au redus personalul în cel mai alert ritm din ultimele patru luni, pe fondul cererii mai slabe.

În afara Uniunii Europene, economia britanică ar putea traversa o perioadă de tranziție pozitivă. Datele arată semne de redresare în sectorul de producție, în timp ce presiunile inflaționiste se diminuează.

Totuși, prudența persistă în mediul de afaceri, pe fondul incertitudinilor legate de bugetul guvernamental care urmează să fie prezentat luna viitoare.