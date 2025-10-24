Primele recrutări vor avea loc înainte de sfârșitul acestui an, iar primii soldați încorporați vor ajunge la începutul anului viitor în unitățile militare din Knin, Slunj și Pozega. Programul stabilește ca toți tinerii croați care împlinesc 18 ani să se înregistreze în evidențele militare, urmând să fie chemați pentru efectuarea stagiului în anul în care împlinesc 19 ani. Înainte de încorporare, aceștia vor fi supuși unui examen medical pentru a li se evalua aptitudinea de a presta serviciul militar.

Recruții croați vor primi pe durata serviciului o soldă lunară de 1.100 de euro, iar perioada de instruire va fi recunoscută drept vechime în muncă. Participarea femeilor la program nu este obligatorie, însă acestea se pot înscrie voluntar pentru a urma cursurile de instrucție militară de bază, conform informațiilor publicate de EFE.

De asemenea, persoanele cu vârste între 19 și 30 de ani pot fi chemate în mod excepțional pentru efectuarea serviciului militar obligatoriu dacă în trecut au beneficiat de amânare din motive de studii sau de activitate sportivă la nivel internațional.

Tinerii care refuză să participe la instruirea militară din motive religioase sau morale pot depune o obiecție de conștiință. În acest caz, vor fi repartizați pentru o perioadă de trei sau patru luni la activități de protecție civilă sau în alte domenii cu impact comunitar.

Croația, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, a atins în anul 2024 obiectivul Alianței de a aloca Apărării 2% din Produsul Intern Brut. Guvernul de la Zagreb intenționează să crească această cotă până la 2,5% din PIB până în anul 2027, în contextul intensificării eforturilor de consolidare a capacităților militare și de securitate națională.

În România, parlamentarii au aprobat recent introducerea unui program de serviciu militar voluntar pe timp de pace, fără caracter obligatoriu. Proiectul are scopul de a oferi cetățenilor posibilitatea de a urma, din proprie inițiativă, un stagiu de pregătire militară activă în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Noul concept prevede categoria de „soldat sau gradat voluntar în termen” și se adresează femeilor și bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Programul constă într-o perioadă de patru luni de pregătire într-o unitate militară, timp în care participanții beneficiază de cazare, masă, echipamente și o soldă lunară cuprinsă între 4.000 și 5.000 de lei.

La finalul stagiului, statul oferă un bonus de 27.000 de lei, echivalentul a trei salarii medii brute. În total, un tânăr care finalizează programul voluntar poate pleca acasă cu aproximativ 6.000 de euro.