Gigantul american Google a dezvoltat un nou algoritm informatic numit Quantum Echoes, care rulează pe propriul său cip cuantic. Potrivit companiei, acesta oferă o viteză de procesare de aproximativ 13.000 de ori mai mare decât cea a celor mai performante supercomputere clasice existente.

Reprezentanții Google afirmă că această realizare reprezintă o evoluție semnificativă în direcția transformării tehnologiilor cuantice din instrumente experimentale în soluții cu aplicabilitate concretă.

Avansul ar putea face posibilă utilizarea calculului cuantic pentru rezolvarea unor probleme complexe, considerate până acum inaccesibile tehnologiei tradiționale.

Performanța a fost confirmată prin teste interne realizate în laboratoarele Google Quantum AI, care au demonstrat consistența și stabilitatea rezultatelor oferite de noul algoritm.

Cercetătorii Google au explicat, în cadrul unei conferințe de presă organizate săptămâna trecută, că Quantum Echoes ar putea fi folosit pentru analizarea structurii moleculare la nivel atomic, un pas esențial pentru descoperirea de noi medicamente și materiale.

Această capacitate ar permite o înțelegere mai profundă a interacțiunilor dintre particule, deschizând drumul către dezvoltarea unor compuși cu proprietăți inovatoare, utile în industrie și în cercetarea biomedicală.

„Algoritmul ar putea contribui la o mai bună înțelegere a comportamentului materiei la nivel cuantic, cu aplicații directe în medicină și industrie”, au declarat reprezentanții companiei.

Specialiștii subliniază că, odată aplicat la scară largă, noul sistem ar putea reduce semnificativ timpul necesar pentru proiectarea de medicamente personalizate sau pentru simularea materialelor utilizate în construcția componentelor electronice.

Google, parte a grupului Alphabet, se numără printre companiile care investesc constant în dezvoltarea tehnologiilor cuantice, alături de Amazon și Microsoft. Acest domeniu emergent promite să revoluționeze modul în care sunt procesate datele și să permită rezolvarea unor probleme imposibil de abordat cu mijloacele clasice.

În 2024, compania a prezentat cipul cuantic Willow, conceput pentru a depăși una dintre cele mai mari provocări ale calculului cuantic: instabilitatea „qubiților”, elementele fundamentale ale acestei tehnologii.

Potrivit declarațiilor oficiale, importanța algoritmului Quantum Echoes este „aproximativ echivalentă” cu cea a lansării cipului Willow. Această comparație subliniază rolul central pe care îl joacă noul sistem în consolidarea platformei cuantice a Google.

Un element cheie al Quantum Echoes este verificabilitatea rezultatelor, care pot fi confirmate de alte computere cuantice sau prin experimente independente. Acest aspect consolidează încrederea în validitatea datelor generate.

„Dacă nu vă pot spune că datele sunt corecte, dacă nu pot să vă dovedesc că datele sunt corecte, atunci cum aș putea face ceva cu ele?”, a explicat Tom O’Brien, cercetător la Google.

Inginerii Google consideră că noul algoritm va putea fi utilizat și în dezvoltarea inteligenței artificiale, în special pentru generarea de seturi de date originale. În prezent, multe modele AI întâmpină dificultăți din cauza lipsei de date de înaltă calitate pentru antrenare, mai ales în domeniile științelor vieții.

Prin combinarea capacităților calculului cuantic cu cele ale AI, cercetătorii speră să obțină modele predictive mai precise și mai rapide în biologie, chimie și fizică. Această sinergie ar putea marca începutul unei noi etape în cercetarea științifică avansată.

Detaliile tehnice ale algoritmului Quantum Echoes au fost publicate miercuri în revista Nature. Studiul descrie principiile de funcționare ale sistemului și modul în care acesta poate fi adaptat pentru diferite medii de calcul cuantic.

Prin această inovație, Google își consolidează poziția de lider în domeniul cercetării cuantice și își propune să integreze tehnologia cuantică în platformele sale de inteligență artificială, creând astfel un ecosistem tehnologic unitar și scalabil.