Ungaria se află în centrul unei anchete de proporții, după ce mai multe publicații internaționale au dezvăluit că Budapesta ar fi încercat să spioneze instituțiile Uniunii Europene.

Scandalul, care a zguduit Bruxelles-ul și capitala ungară, a generat reacții vehemente din partea eurodeputaților, în timp ce reprezentanții Ungariei au încercat să mute atenția către alte state, inclusiv România.

În plenul Parlamentului European, eurodeputații din grupurile proeuropene au cerut miercuri suspendarea comisarului european al Ungariei, Oliver Varhelyi, pe perioada anchetei interne deschise de Comisia Europeană, în urma informațiilor că acesta ar fi fost implicat într-o rețea de spionaj asupra instituțiilor europene, pe vremea când conducea reprezentanța țării sale la Bruxelles.

„Noi am început o anchetă internă, dar trebuie să respectăm confidenţialitatea acestui proces, prin urmare nu vă pot comunica detalii. Serviciile CE urmăresc îndeaproape acest caz”, a declarat comisarul european Piotr Serafin, responsabil de buget, antifraudă şi administraţie publică. Acesta a adăugat că „preşedinta CE, Ursula von der Leyen, ia şi ea foarte în serios această problemă. Aceste acuzaţii subminează principiul cooperării loiale între UE şi statele membre. Vom discuta această problemă cu guvernul ungar la toate nivelurile.”

De cealaltă parte, eurodeputatul ungar Zoltan Tarr, membru al partidului TISZA, a afirmat că „suntem ruşinaţi de acest scandal care aruncă o umbră asupra Ungariei” și a precizat că formațiunea sa „crede în libertate și în memoria eroilor din 1956”.

Reprezentanta grupului S&D, Birgit Sippel, a spus că „atunci când un partener ne spionează, se pierde încrederea”, iar colega sa, Sophie Wilmes, din grupul Renew, a cerut „suspendarea comisarului ungar pentru sănătate și bunăstare animală pe durata anchetei” și „crearea unei comisii de anchetă privind activitățile de spionaj ale Ungariei”.

În replică, eurodeputatul Csaba Domotor, din grupul Patrioți pentru Europa, a încercat să deturneze discuția: „În România se anulează alegerile, în Franţa candidaţilor li se interzice să participe la alegeri sau cine este vinovatul pentru explozia gazoductului Nord-Stream, despre astea nu vorbim, dar despre Ungaria, da.”

Tonul dezbaterilor a devenit tot mai dur, mai ales după ce Terry Reintke, din grupul Verzilor, a cerut o anchetă parlamentară la nivel european.

„Pare un roman de spionaj din Războiul Rece. Trebuie să clarificăm dacă aceste relatări sunt adevărate. A fost vizat şi Parlamentul European? Informaţiile au fost transmise la Moscova şi la Beijing? Ce rol a avut comisarul Varhelyi?”

În același spirit, eurodeputatul Adrian Vasquez Lazara a acuzat direct Budapesta: „Viktor Orban a hotărât să fie calul troian al Moscovei la UE. Se pare că tacticile lor sunt şi ele importate de la Kremlin.”

Alți parlamentari europeni, precum Elio Di Rupo și Nathalie Loseau, au cerut măsuri ferme: „Plâng poporul maghiar pentru că este un mare popor pe care Orban îl reprezintă prost… În ceea ce priveşte spionajul asupra UE, este nevoie de o comisie de anchetă.”

Potrivit unei investigaţii comune realizate de Direkt36, Der Spiegel și De Tijd, guvernul condus de Viktor Orban ar fi făcut presiuni asupra unor cetățeni maghiari care lucrau în instituțiile europene pentru a furniza informații confidențiale, între anii 2012 și 2018. În centrul suspiciunilor se află chiar Oliver Varhelyi, la acel moment șeful reprezentanței Ungariei pe lângă UE.

Guvernul de la Budapesta a calificat acuzațiile drept o „campanie de calomnie”, însă scandalul continuă să adâncească tensiunile dintre Ungaria și Bruxelles.