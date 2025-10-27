Banca Națională a României anunță că, începând de luni, 27 octombrie, va introduce în circulația numismatică o monedă din tombac cuprat dedicată aniversării a 130 de ani de la nașterea poetului și filozofului Lucian Blaga, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Această monedă este valabilă ca mijloc de plată pe întreg teritoriul României.

Pe aversul monedei este redată imaginea frontonului Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, alături de inscripția „ROMANIA” dispusă semicircular, valoarea nominală de „1 LEU”, stema țării și anul emisiunii – „2025”.

Reversul monedei poartă inscripționat numele lui Lucian Blaga, alături de anii vieții sale, „1895–1961”.

Monedele realizate din tombac cuprat sunt protejate în capsule de metacrilat transparent și prezentate în pliante special concepute, care sunt apoi așezate în mape din carton.

Numărul maxim de exemplare care vor fi emise pentru această monedă din tombac cuprat este limitat la 5.000 de piese.

Moneda din tombac cuprat va fi disponibilă la prețul de 260 de lei (fără TVA), suma incluzând pliantul de prezentare și mapa cartonată în care este oferită.

Monedele vor fi disponibile pentru public prin intermediul sucursalelor regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, odată cu lansarea lor în circuitul numismatic.

Are formă rotundă, diametrul de 37 mm și cântărește 23,5 grame. Cantul monedei este zimțat, iar calitatea execuției este de tip proof, oferind un finisaj lucios și detalii bine evidențiate, caracteristici apreciate de colecționari.

Banca Națională a României a pus în circulație, începând cu 13 octombrie 2025, o monedă din argint dedicată comemorării a 145 de ani de la nașterea lui Constantin Tănase.

Moneda este realizată din argint pur, cu titlul de 999‰, și are valoarea nominală de 10 lei. Are formă rotundă, un diametru de 37 mm și cântărește 31,103 grame. Cantul este zimțat, iar calitatea execuției este de tip proof, oferind un finisaj lucios și detalii precise, caracteristici care o recomandă colecționarilor.

Pe aversul monedei este ilustrat un teatru de vară semicircular, alături de un pergament cu versuri semnate de George Ranetti. De asemenea, apar inscripția „ROMANIA” dispusă în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, stema României și anul emisiunii, „2025”.

Reversul monedei îl înfățișează pe Constantin Tănase, însoțit de numele său și de anii vieții, „1880–1945”.