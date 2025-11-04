„Ministerul Finanţelor pregăteşte aplicaţia Buget.NG care practic va prelua, digital, datele legate de bugetul anului 2026 de la fiecare minister în parte. Deci fiecare ministru, fiecare minister va uploada date în această aplicaţie şi vom avea în sfârşit o aplicaţie digitală pe care să lucrăm bugetul”, a declarat ministrul

Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul conferinței „Bugetul și fiscalitatea 2026: Efectele fiscalității și așteptările economiei”.

Platforma Buget_NG ar urma să devină primul instrument complet digital pentru construcția bugetului României. Ministrul a explicat că ideea a fost lansată în 2021, după experiența dificilă a elaborării bugetului din acel an, când sistemele informatice lente întârziau actualizările de scenarii bugetare.

„A fost o dorinţă de-a mea din 2021. (…) Trebuia să aştept o zi jumătate-două până când rulam o nouă versiune în sistem. Mi s-a părut, la vremea respectivă, că nu mai putem să aşteptăm atât de mult să rulăm versiuni sau scenarii din buget pentru că nu era nimic digitalizat”, a explicat Nazare.

Proiectul a fost inclus ulterior în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar lucrările de dezvoltare s-au accelerat în 2024, astfel încât până la sfârșitul acestui an să fie lansată o versiune-pilot destinată ministerelor.

Pentru implementarea sistemului, Ministerul Finanțelor a alocat 4 milioane de euro din fondurile PNRR. Dezvoltarea și actualizarea versiunii moderne a platformei eBuget_NG au fost atribuite companiei Software Imagination & Vision (SIMAVI), desprinsă din fostul gigant IT Siveco România.

Contractul, în valoare de 13 milioane de lei, vizează modernizarea completă a sistemului informatic care gestionează anual proiectul de buget.

SIMAVI a fost creată în 2019 de antreprenorul Alexandru Rădășanu, cofondator al Siveco, și are în prezent peste 100 de angajați și o cifră de afaceri de 139 milioane lei în 2023.

Prin acest sistem, Ministerul Finanțelor intenționează să devină principalul hub de date economice și bugetare pentru toate instituțiile statului.

Nazare a subliniat că scopul aplicației nu este doar creșterea vitezei de procesare, ci și transparența deciziilor financiare:

„Nu este vorba numai despre viteză, e vorba şi despre transparenţă, pentru că toate datele sunt introduse digital. (…) Este cu totul altceva când poţi să faci operaţiuni direct în platformă şi nu mai foloseşti hârtie între ministere. Acest lucru ne va ajuta foarte mult.”

Ministrul a precizat că sistemul va permite simulări rapide de scenarii bugetare, verificări automate și corelarea datelor între instituții — eliminând etapele manuale și schimbul de documente tipărite.

Discuțiile privind construcția bugetului pentru anul viitor vor începe după 15 noiembrie, a confirmat Alexandru Nazare, menționând că ținta de deficit bugetar pentru 2026 este de 6%.

În cadrul unui alt eveniment organizat de Profit.ro și Team Innovation Media, ministrul a vorbit despre stabilitatea macroeconomică recentă a României, după luni de incertitudine privind ratingul de țară:

„Suntem într-o cu totul altfel de realitate faţă de ce s-a întâmplat în cursul verii (…). Avem astăzi patru evaluări consecutive din partea agenţiilor de rating cu menţinerea calificativului de investiţii și două evaluări favorabile la nivel european. Suntem pe drumul cel bun.”