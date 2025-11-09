Consilierul prezidențial pe probleme economice, Radu Burnete, a transmis că nu se anticipează creșteri de TVA sau alte taxe în proiectul bugetului pentru anul 2026, dacă coaliția de guvernare va acționa responsabil. Declarația a fost făcută duminică, în cadrul unei emisiuni la Digi24, unde Burnete a subliniat importanța implementării reformelor promise.

El a menționat că succesul evitării unor majorări fiscale depinde de progresul în domeniul pensiilor speciale și al reformei administrative, dar și de aplicarea unor măsuri economice dintr-un „pachet 3” convenit anterior, care include comasarea unor instituții și reprioritizarea investițiilor. Potrivit consilierului, aceste măsuri vor fi suficiente pentru echilibrarea bugetului, fără a fi necesare alte taxe suplimentare.

„În clipa de față nu cred că există acest pericol. Dacă coaliția e serioasă și, așa cum vorbeam la începutul emisiunii, închide și reforma pensiilor speciale și reforma administrativă, intră și în pachetul 3 de măsuri, cum îl numeam astă vară, adică comasare de instituții, reprioritizarea investițiilor, nu cred că vor fi necesare niciun fel de alte creșteri de taxe”, a spus consilierul prezidențial.

Întrebat ce mesaj transmite acest lucru pentru cetățeni și mediul de afaceri, Burnete a spus că speră și este convins că, în ciuda complexității coaliției formată din patru partide, deciziile corecte vor fi luate în cele din urmă.

Astfel, perspectivele pentru anul viitor indică un buget echilibrat, bazat pe reforme structurale, fără presiuni imediate pentru majorări de taxe care să afecteze populația sau mediul economic.