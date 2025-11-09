Radu Burnete, consilierul președintelui Nicușor Dan pe probleme economice, spune că actualul Guvern a început un proces real de reducere a cheltuielilor publice inutile, chiar dacă efectele nu sunt vizibile pentru cetățeni la prima vedere.

Potrivit acestuia, ritmul cheltuielilor bugetare a scăzut vizibil comparativ cu perioada de dinaintea alegerilor parlamentare din 2024.

Invitat la Digi24, Burnete a explicat că una dintre principalele măsuri luate pentru reducerea deficitului bugetar a fost înghețarea pensiilor și a salariilor bugetarilor pe parcursul acestui an.

„Sunt mai multe lucruri acolo care aduc economii la buget. Unul dintre ele ţine de exemplu de îngheţarea pensiilor şi salariilor care operează anul acesta. Gândiţi-vă că guvernul, odată instalat, a oprit destul de multe cheltuieli publice iraţionale. Sigur că ele nu se văd neapărat cu ochiul liber al fiecărui cetăţean, dar faptul că premierul Bolojan a pus un pic de stop… să ştiţi că, uitaţi-vă şi la ritmul cheltuielilor publice, el a încetinit. Adică nu putem spune că România este pe aceeaşi traiectorie a cheltuielilor publice scăpate de sub control unde eram în septembrie anul trecut, înainte de alegeri. Asta chiar nu se poate spune”, a răspuns Radu Burnete.

El a precizat că cele mai consistente economii ar trebui făcute în administrația centrală și locală, domenii în care Guvernul ar fi „aproape de o decizie”. În același timp, Burnete a subliniat că reducerea cheltuielilor trebuie să meargă mână în mână cu creșterea investițiilor publice, pentru a menține echilibrul economic.

În ceea ce privește colaborarea din interiorul coaliției de guvernare, consilierul a recunoscut dificultatea procesului decizional:

„Avem o coaliţie cu patru partide care au şi o istorie între ele, au şi o misiune dificilă. Vă garantez că dacă această coaliţie ar fi trebuit să împartă bani, nu să taie, ar fi mers mult mai uşor. Realitatea e că suntem într-o situaţie dificilă, trebuie luate nişte decizii grele, de unde reduci, unde creşti nişte taxe. Astea nu au cum să fie discuţii uşoare nici între doi parteneri. Poate nici cu un singur partid la guvernare n-ar fi fost uşor, darămite cu patru. Deci din anumite puncte de vedere, aşa cum am văzut şi eu formarea guvernului, de exemplu, astă vară, aşteptam că vor fi dificile aceste discuţii”, mai spune Radu Burnete.

Burnete a mai spus că proiectul de buget pentru 2026 va reprezenta un test crucial pentru întregul proces de consolidare fiscală.

„Bugetul pe 2026 nu mai are voie nici să supraestimeze veniturile şi ni să subestimeze cheltuielile”, subliniază consilierul preşedintelui.

Consilierul prezidențial Radu Burnete a explicat, într-o intervenție la Digi24, că informațiile vehiculate recent despre o scădere a colectării TVA în România sunt, în mare parte, rezultatul unor comparații eronate.

El susține că, de fapt, în ultimele luni, statul a încasat mai mult din taxa pe valoarea adăugată, însă creșterea nu a fost spectaculoasă, fiind influențată de schimbările de comportament ale consumatorilor înainte de majorarea anunțată a TVA.

„Nu s-a colectat mai puţin. Dacă vă uitaţi – şi-am văzut câteva greşeli în spaţiul public, pentru că am comparat mere cu pere – dar dacă ne uităm corect la TVA, s-a colectat în plus, nu fenomenal, şi asta pentru că economia noastră încetineşte şi pentru că, cu siguranţă, nu am rezolvat problema evaziunii fiscale, că n-are rost să ne prostim. Dar, dacă compar septembrie cu august prin creşterea de TVA, s-a colectat suplimentar. Doi, ce trebuie să mai aveţi în vedere, e că consumatorii şi cetăţenii reacţionează la deciziile fiscale. Foarte multă lume a anticipat această creştere, a făcut cheltuieli în iulie şi august, aşa că, dacă vă uitaţi, colectarea de TVA a crescut destul de mult în iulie, pentru că, cel puţin la bunuri scumpe, frigidere, maşini şi aşa mai departe, oamenii s-au grăbit să şi le achiziţioneze, dacă le aveau în plan, anticipând această creştere a TVA. Concluzionez: pe aceste prime trei luni de zile, rezultatele pot să ne inducă în eroare, datorită acestui comportament al consumatorilor”, a explicat Radu Burnete

El a adăugat că această schimbare temporară în comportamentul de consum a creat o distorsiune în datele privind colectarea. Astfel, în iulie și august, veniturile din TVA au crescut mai mult decât în mod obișnuit, în timp ce în septembrie ritmul s-a temperat.

Burnete a avertizat că primele luni după modificările fiscale nu oferă întotdeauna o imagine reală a tendințelor economice și că aceste variații de moment trebuie privite cu prudență.