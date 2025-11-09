În primele nouă luni ale anului 2025, cele mai multe firme radiate au fost înregistrate în Municipiul București, cu 11.183 de radieri, în creștere cu 23,04% față de perioada similară din 2024. Urmează județele Cluj (3.161, +7,7%), Bihor (2.525, +27,65%), Constanța (2.496, +9,38%), Timiș (2.362, -1,17%), Ilfov (2.290, +13,42%) și Iași (2.281, +9,19%), potrivit ONRC,

La polul opus, cele mai puține radieri au fost înregistrate în Ialomița (371, -6,79%), Călărași (404, +1%), Covasna (484, +1,68%), Giurgiu (502, +17,84%), Teleorman (533, +14,87%) și Caraș-Severin (547, stabil față de 2024).

Creșteri semnificative ale radierilor s-au înregistrat în Olt (+31,72%), Bihor (+27,65%) și București (+23,04%), în timp ce cele mai mari scăderi au fost raportate în Dâmbovița (-31,63%), Harghita (-19,34%) și Botoșani (-13,73%).

Pe domenii de activitate, cele mai multe radieri au fost în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, precum și în repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu 14.124 firme radiate, în creștere cu 3,88% față de primele nouă luni din 2024. Urmează agricultura, silvicultura și pescuitul (6.185, -4,11%) și transportul și depozitarea (5.348, +0,43%).

Doar în septembrie 2025, s-au înregistrat 6.025 radieri, cele mai multe în București (1.222), urmat de Cluj (294), Ilfov (261), Constanța (247), Bihor (234) și Timiș (211).

În ceea ce privește performanța companiilor, aproape jumătate dintre manageri (49%) anticipează că activitatea organizației lor va stagna anul viitor, în timp ce 42% rămân optimiști și cred că 2026 va aduce o creștere a veniturilor companiei.

Aceste concluzii provin dintr-un barometru de opinie realizat de EXEC-EDU, liderul pieței de executive education din România, care se concentrează pe segmentul premium al trainingului managerial. Studiul reflectă percepțiile și așteptările liderilor de business în contextul unui mediu economic în schimbare și al incertitudinilor politice.

Pentru 65% dintre manageri, principalele obiective pentru anul viitor vizează eficientizarea operațiunilor, prin optimizarea costurilor, îmbunătățirea calității și reducerea timpilor de livrare.

Aproape jumătate dintre respondenți (51%) intenționează să își diversifice portofoliul de produse și servicii, iar 36% plănuiesc să exploreze segmente noi de business sau să se extindă pe alte piețe. În același timp, 32% au în vedere inovarea modelului de business al companiei pe care o conduc.

În ceea ce privește industriile cu cel mai mare potențial pentru noi inițiative, mai mult de jumătate dintre manageri (53%) consideră că energia și utilitățile vor conduce în 2026. Pe locul al doilea se situează sectorul serviciilor medicale și farmaceutice (35%), urmate de IT & digital, retail și e-commerce, producție, logistică și sectorul financiar-bancar.

Când vine vorba de transformarea planurilor în acțiuni concrete, 38% dintre respondenți consideră că strategia companiei lor este în mare parte coerentă și bine implementată. În schimb, 31% afirmă că strategia este fragmentată între departamente, ceea ce limitează coerența implementării, iar doar 15% declară că există o aliniere completă între strategie și acțiuni în organizația lor.

