În ceea ce privește performanța companiilor, aproape jumătate dintre manageri (49%) anticipează că activitatea organizației lor va stagna anul viitor, în timp ce 42% rămân optimiști și cred că 2026 va aduce o creștere a veniturilor companiei.

Aceste concluzii provin dintr-un barometru de opinie realizat de EXEC-EDU, liderul pieței de executive education din România, care se concentrează pe segmentul premium al trainingului managerial. Studiul reflectă percepțiile și așteptările liderilor de business în contextul unui mediu economic în schimbare și al incertitudinilor politice.

Pentru 65% dintre manageri, principalele obiective pentru anul viitor vizează eficientizarea operațiunilor, prin optimizarea costurilor, îmbunătățirea calității și reducerea timpilor de livrare.

Aproape jumătate dintre respondenți (51%) intenționează să își diversifice portofoliul de produse și servicii, iar 36% plănuiesc să exploreze segmente noi de business sau să se extindă pe alte piețe. În același timp, 32% au în vedere inovarea modelului de business al companiei pe care o conduc.

În ceea ce privește industriile cu cel mai mare potențial pentru noi inițiative, mai mult de jumătate dintre manageri (53%) consideră că energia și utilitățile vor conduce în 2026. Pe locul al doilea se situează sectorul serviciilor medicale și farmaceutice (35%), urmate de IT & digital, retail și e-commerce, producție, logistică și sectorul financiar-bancar.

Când vine vorba de transformarea planurilor în acțiuni concrete, 38% dintre respondenți consideră că strategia companiei lor este în mare parte coerentă și bine implementată. În schimb, 31% afirmă că strategia este fragmentată între departamente, ceea ce limitează coerența implementării, iar doar 15% declară că există o aliniere completă între strategie și acțiuni în organizația lor.

„Rezultatele studiului arată foarte clar că liderii din companiile românești conștientizează nevoia de transformare — fie că vorbim despre digitalizare, eficientizarea modelelor operaționale sau dezvoltarea de noi linii de business. Însă, pentru ca aceste intenții să se traducă în acțiuni coerente, este esențială investiția în competențe de gândire strategică, AI, leadership, și managementul schimbării. La EXEC-EDU, susținem această nevoie de transformare prin programe pragmatice de training, mentoring și coaching dedicate liderilor care vor să navigheze cu claritate în medii complexe de business”, declară Oana Scarlat, CEO EXEC-EDU.

Pentru 64% dintre manageri, anul 2026 va aduce necesitatea unor schimbări strategice semnificative, atât la nivelul modelului operațional, cât și în procesele de digitalizare. În același timp, 39% consideră că transformarea ar trebui să vizeze portofoliul de produse și servicii, iar 30% planifică extinderea pe piețe noi sau internaționale. Ajustările organizaționale, menite să sprijine adaptarea la noile condiții economice, sunt prioritare pentru 26% dintre respondenți.

În 54% dintre cazuri, managerii de nivel mediu afirmă că nu pot implementa strategiile decise din cauza lipsei de resurse – fie de timp, fie de personal. Procedurile interne și birocrația excesivă reprezintă principalul obstacol pentru 34% dintre ei, iar 27% menționează comunicarea neclară din partea top managementului ca factor limitativ. Totodată, 21% spun că nu dispun de suficientă autonomie, iar 23% semnalează că obiectivele contradictorii sau numărul mare de KPI reduc eficiența implementării.

Într-un context economic provocator, 47% dintre manageri consideră că retenția talentelor cheie este esențială pentru protejarea nucleului de business, iar 43% pun accent pe menținerea marjelor de profit în segmentele principale. Fidelizarea clienților existenți este importantă pentru 45% dintre respondenți, iar 29% subliniază continuitatea operațională și gestionarea riscurilor în lanțul de aprovizionare.

82% dintre manageri cred că, într-un climat economic incert, loialitatea angajaților depinde în principal de managerul direct și de calitatea leadershipului. Pentru 45%, contează tot mai mult proiectele cu sens și autonomia în muncă, 41% subliniază pachetul de beneficii, 36% menționează flexibilitatea programului și munca hibridă, iar 30% consideră oportunitățile de dezvoltare profesională ca element-cheie al retenției.

Pentru 56% dintre respondenți, bugetul pentru programele de training va rămâne neschimbat în 2026, chiar dacă mediul economic va fi provocator. 23% dintre companii plănuiesc să reducă aceste bugete, iar 15% intenționează să le majoreze. Prioritățile pentru investiții includ digitalizare, date și inteligență artificială (60%), programe de management și leadership (48%), activități de team building și dezvoltare echipă (25%) și traininguri pentru vânzări și customer service (25%).

Sondajul EXEC-EDU, realizat în octombrie, a inclus manageri din retail, IT, petrol și gaze, educație, FMCG, banking, agribusiness, curierat, transporturi și consultanță.

29% provin din companii cu 50–250 de angajați

21% activează în organizații cu peste 1.000 de angajați

17% fac parte din companii cu 250–1.000 de angajați

17% provin din echipe de 10–50 de persoane

În privința structurii capitalului, 46% lucrează în companii cu capital românesc, 38% în firme cu capital străin, iar restul în companii cu capital mixt. Din perspectiva cifrei de afaceri, 54% provin din companii cu venituri anuale de peste 10 milioane de euro, 30% activează în organizații cu venituri sub 5 milioane de euro, iar restul în companii cu cifre de afaceri între 5 și 10 milioane de euro.