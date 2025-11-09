Întrebat duminică la Digi24 de ce deficitul în termeni absoluți continuă să crească, Burnete a explicat că situația de la care a pornit Guvernul Bolojan era mult mai gravă decât indicau cifrele oficiale.

Consilierul prezidențial Radu Burnete a explicat că deficitul real al României era mai mare decât cel raportat oficial, deși greu de calculat. El a menționat că pe lângă cheltuielile vizibile în execuțiile bugetare, statul avea datorii pentru concedii medicale, pentru schema de plafonare a energiei și întârzieri la recuperarea TVA de la contractori, creând astfel o „zonă gri” a deficitului dificil de cuantificat.

„Realitatea este că noi am plecat de la un deficit mai mare decât cel scris, chiar dacă e greu de calculat. Pentru că pe lângă tot ceea ce vedem noi în execuții de bugetare, statul are datorii pentru concedii medicale, are datorii către furnizorii de energie pentru schema de plafonare. Se întâmplă unele lucruri, cum ar fi faptul că mulți contractori ai statului, nefiind siguri că își recuperează TVA-ul, nu vin cu facturile. Există și o zonă gri a deficitului care e foarte greu de cuantificat”, a spus consilierul prezidențial.

Radu Burnete a explicat că atunci când Guvernul Bolojan și echipa sa au început să reducă deficitul, nivelul real al acestuia era mult mai mare decât cel indicat în acte, situându-se probabil între 9 și 10% din PIB, deși estimarea exactă este dificilă. În ciuda aparenței, deficitul României a scăzut și se află pe o traiectorie descendentă, care se va menține și în perioada următoare.

„Realitatea este că guvernul Bolojan, când a plecat la drum și noi când am plecat să reducem deficitul, n-am plecat de la cifra din actele oficiale, ca să zic așa, ci de la una mai mare. De la cât am plecat? Undeva între 9 și 10% probabil, deși e greu de estimat. Poate era 9.3%,. Realmente e greu de estimat lucrul ăsta. Și atunci, deși dumneavoastră când vă uitați, spuneți, păi da, stați un pic că e același deficit ca și anul trecut sau ce ați realizat, nu e chiar așa. Deficitul României a scăzut și este pe o traiectore de scădere și o să vedeți că și de acum înainte el va avea o traiectore de scădere”, a explicat Burnete.

Întrebat dacă mai există plăți amânate și TVA nereturnat, consilierul prezidențial a admis că România continuă să identifice și să înregistreze datoriile ascunse.

„Ce se întâmplă în clipa de față este că cu aceste cifre venim la, vedeți, sau Ministerul de Finanțe vine la lumină. Că de asta senzația e că deficitul nu scade deloc. Pentru că și unele cifre care erau într-o zonă gri astăzi le punem pe masă. Și ăsta să știți că e unul dintre motivele pentru care și Comisia și finanțatorii noștri internaționali nu ne-au downgradat și continuă să ne financeze. Pentru că această schimbare a atitudinii României în sensul în care punem cifrele corecte pe masă se vede și e vizibilă de către toată lumea”, a adăugat Burnete.

Oficialul a explicat că măsurile adoptate de Guvernul Bolojan în iulie vor avea efect doar până la sfârșitul acestui an, iar impactul real asupra deficitului bugetar va fi vizibil abia în 2026. Potrivit lui, deși intervențiile nu puteau reduce semnificativ deficitul imediat, proiecțiile Guvernului și ale Comisiei Europene indică o scădere a acestuia spre 6% în anul următor.