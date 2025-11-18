Cutremurul s-a produs la o adâncime de 139,9 km, în apropierea orașelor: 44 km vest de Focșani, 61 km nord de Buzău, 68 km est de Sfântu-Gheorghe, 79 km est de Brașov și 93 km nord-est de Ploiești.

Cele mai puternice cutremure înregistrate în acest an, ambele cu magnitudinea de 4,4, au avut loc pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea. Anul trecut, cel mai semnificativ seism a avut magnitudinea de 5,4 și s-a produs în județul Buzău, pe 16 septembrie.

Directorul Institutului pentru Fizica Pământului, Gheorghe Marmureanu, a declarat pentru MEDIAFAX că în perioada imediat următoare în România se pot produce cutremure de până la 7 grade pe scara Richter, însă până în 2030 nu există riscul unui seism catastrofal. El a menționat că activitatea seismică s-a intensificat recent – săptămâna trecută au avut loc 23 de cutremure în doar două zile – însă acestea au fost de intensitate mică, sub 4 grade, și nu declanșează cutremurele adânci, considerate cele periculoase.

„Pentru Romania cutremurele periculoase sunt cele adanci petrecute in Vrancea, la alt etaj, adica intre 90 pana la 180 kilometri, in timp ce acestea din ultima vreme au 10-12 kilometri”, a explicat Mărmureanu.

Deși experții estimează că până în 2022 sau 2030 nu va avea loc un cutremur catastrofal, România rămâne una dintre țările europene cu cel mai ridicat risc seismic, iar un seism puternic ar putea provoca daune majore, mai ales în mediul urban.

În timpul cutremurului

Rămâi calm și protejează-te imediat Stai sub un mobilier solid (masă, birou) și ține-te de el.

Dacă nu ai unde să te adăpostești, acoperă-ți capul și gâtul cu brațele. Ferește-te de obiectele periculoase Evită geamurile, oglinzile, ușile exterioare, corpurile suspendate sau obiectele care pot cădea. Dacă ești în pat Rămâi acolo și protejează-ți capul cu o pernă. Dacă ești afară Depărtează-te de clădiri, stâlpi, copaci și fire electrice.

Mergi într-un loc deschis până trece cutremurul. Dacă ești la volan Oprește mașina într-un loc sigur, departe de poduri, clădiri sau copaci.

Rămâi în mașină până încetează cutremurul.