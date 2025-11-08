Hidroelectrica, principalul furnizor de energie electrică din România, a comunicat noile tarife care vor fi aplicate în luna noiembrie 2025 pentru consumatorii din județul Vrancea și zona Muntenia Nord.

Pentru un consum casnic de 100 kWh, tariful de 1,14179 lei/kWh se traduce într-o factură lunară de aproximativ 114 lei.

În Muntenia Nord, care include județele Vrancea, Buzău, Brăila, Galați, Prahova și Dâmbovița, prețul energiei electrice este stabilit la 1,14179 lei/kWh, ceea ce înseamnă că o gospodărie care consumă 100 kWh într-o lună va achita în jur de 114 lei.

Locuitorii din Vrancea conectați la rețeaua Muntenia Nord vor plăti lunar aproximativ 114 lei pentru un consum de 100 kWh, sumă care acoperă toate tarifele reglementate de ANRE, inclusiv transportul, distribuția și TVA-ul.

Tarifele Hidroelectrica diferă în funcție de zona de furnizare, situându-se între 1,07 și 1,16 lei/kWh, cu toate impozitele și taxe incluse.

Reprezentanții companiei au precizat că, în medie, o gospodărie din România va plăti aproximativ 112 lei pentru 100 kWh, tarifele rămânând stabile comparativ cu lunile anterioare.

În alte zone ale țării, tarifele Hidroelectrica sunt următoarele: în Muntenia (București, Ilfov, Giurgiu) – 1,073 lei/kWh, ceea ce echivalează cu circa 107 lei pentru 100 kWh; în Oltenia – 1,157 lei/kWh, adică aproximativ 115,70 lei pentru 100 kWh; în Moldova – 1,144 lei/kWh sau 114,46 lei pentru 100 kWh; iar în Dobrogea și Banat, prețul este de 1,073 lei/kWh.

Hidroelectrica este liderul în producția de energie electrică din România, specializată în generarea de energie din surse regenerabile, în principal hidroenergie, și este, de asemenea, un furnizor important de servicii pe piața de energie.

Compania este cel mai mare producător de energie din sursă hidro din țară și un furnizor esențial de servicii tehnologice necesare pentru funcționarea Sistemului Energetic Național (SEN).

Recent, a atras un număr mare de consumatori casnici, depășind pragul de un milion de clienți, datorită ofertelor sale competitive de preț.

Compania a anunțat că preluarea de noi clienți se desfășoară fără limitări și că a extins programul de lucru al centrului de Relații cu Clienții pentru a face față cererii crescute.