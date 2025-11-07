Anul acesta, a pus la dispoziția statului român, prin Directoratul Național de Securitate Cibernetică, platforma SentryOT – o soluție completă de sesizare și protecție a sistemelor mari de infrastructură energetică, conformă cu noile standarde europene de securitate NIS 2.

„Cel mai important lucru de spus despre ENEVO este că demonstrează și își asumă pe deplin puterea expertizei românești! Credem în inginerii pe care România îi are. ENEVO Group este casa în care generațiile tinere, ingenioase, lucrează alături de un colectiv cu vaste cunoștințe practice. Această simbioză conduce la rezultate concrete și la o performanță profesională greu de egalat”, a declarat Răzvan Copoiu, Deputy CEO.

Compania este prezentă în 12 țări din Europa și Orient, iar echipa poate inova constant și livra proiecte la cheie.

„Am generat singura soluție 100% românească ce acoperă nevoile de securitate cibernetică pentru infrastructură industrială și energetică. SentryOT este o platformă unică, conformă cu directiva UE NIS 2, pe care am pus-o la dispoziția statului român și care a devenit, practic, una dintre cele mai dezirabile soluții pentru jucătorii europeni în detectarea și protejarea sistemelor mari de infrastructură energetică. Acesta nu este un mesaj publicitar, ci unul prin care anunțăm că soluții tehnologice de vârf sunt prezente în România! Că know-how-ul românesc este comparabil — și chiar depășește — pe cel din alte piețe și că acum este timpul inginerilor români. ENEVO Group este locul în care găsești toate specializările la un loc — de aceea și soluțiile!”, a declarat Răzvan Copoiu, Deputy CEO.

În cadrul Galei Capital „Companii de Elită” din 23 octombrie 2025, ENEVO Group a primit „Premiul pentru inovație și impact în securitatea cibernetică din România”. Trofeul a fost ridicat de către Ana Nichita, Marketing Manager ENEVO Group.

De la proiecte locale la contracte internaționale, ENEVO Group s-a afirmat ca un jucător dinamic în sectorul energiei regenerabile. Cu cifre importante, proiecte de referință și platforme tehnologice proprii, compania demonstrează cum inovația românească poate avea impact global.

Anul 2024 a adus o creștere importantă, cu o cifră de afaceri de 416 milioane de lei, aproape de trei ori mai mare față de 2023. Potrivit lui Răzvan Copoiu, performanța a fost susținută în principal de construcția parcurilor fotovoltaice și a stațiilor de înaltă și medie tensiune, precum și de proiecte de automatizare, sisteme de management al energiei și soluții de securitate energetică prin platforma SentryOT.

„Anul 2024 a fost unul foarte bun, cu expansiune internațională semnificativă în Europa și Orientul Mijlociu”, a subliniat Copoiu.

ENEVO Group a fost fondată în 2014 de doi foști colegi de facultate, Cristian Pîrvulescu și Radu Brașoveanu, care și-au propus să construiască o companie românească de inginerie și tehnologie în domeniul energiei care să fie recunoscută la nivel global. Primii pași au fost dificili, a fost nevoie să se câștige încrederea partenerilor prin seriozitate și profesionalism.

„Pentru a ne distinge pe piață a fost esențial să investim în digitalizare, automatizare și soluții inovatoare”, a spus Răzvan Copoiu.

Pentru 2025, compania își propune să depășească 100 milioane de euro, având în lucru multe proiecte fotovoltaice și de stocare a energiei, precum și pe contractele de servicii pentru monitorizare și securitate energetică.

„Dezvoltarea multi-disciplinară, eficientizarea operațiunilor și consolidarea parteneriatelor rămân prioritățile noastre strategice pentru creșterea sustenabilă a companiei”, a explicat Copoiu.

Expansiunea internațională a adus compania în peste 12 țări, iar fiecare proiect de succes a confirmat că direcția aleasă era corectă.

„Astăzi, ENEVO Group nu mai este doar un proiect născut dintr-o idee, ci o companie globală care contribuie activ la tranziția energetică”, a adăugat acesta.

În 2025, investițiile se concentrează pe dezvoltarea parcurilor fotovoltaice, a sistemelor de stocare a energiei (BESS) și pe consolidarea platformelor digitale de dispecerizare și de securitate cibernetică. Pentru 2026 compania vizează depășirea unui portofoliu de 1 GWp fotovoltaic instalat, extinderea capacității de stocare la peste 300 MWh și implementarea platformei de securitate cyber SentryOT în cât mai multe proiecte.

Printre cele mai importante realizări se numără Centrala Electrică Fotovoltaică Helios Arad, cu o putere instalată de 85 MW, construită pe un fost depozit de cenușă ecologizat.

„Implementarea unui proiect de producere a energiei din surse regenerabile pe un astfel de teren reprezintă o soluție practică de reutilizare ecologică a fostelor terenuri industriale”, a explicat Deputy CEO-ul.

Alte proiecte notabile includ Centrala Electrică Fotovoltaică de la Teiuș de 70 MW, finanțată prin PNRR, și instalația de stocare Crucea Nord, cu baterii Li-ion de 72 MWh, realizată în colaborare cu producătorul român Prime Batteries pentru compania de stat Hidroelectrica. „Fiecare proiect ENEVO este gândit nu doar ca o investiție tehnologică, ci ca o platformă de dezvoltare viitoare pe partea de servicii digitale post-EPC, și care aduce în același timp energie curată, locuri de muncă și o perspectivă sustenabilă pentru viitor”, a subliniat Copoiu.