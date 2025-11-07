Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (A.P.C.E.) atrage atenția asupra unei situații profund dezechilibrate și inechitabile, cauzată de o legislație secundară insuficient elaborată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) începând cu 2022.

Conform analizei A.P.C.E., mecanismul actual de compensare a energiei produse de prosumatori nu are echivalent în nicio altă țară din Europa și favorizează clar furnizorii de energie, în detrimentul micilor producători și al consumatorilor finali.

Potrivit Ordinului ANRE nr. 15/2022, energia electrică excedentară produsă de prosumatori este preluată de furnizori, iar plata acesteia poate fi efectuată – eventual – la maximum doi ani de la emiterea facturii. În practică, A.P.C.E. a identificat numeroase cazuri în care furnizorii nu au emis facturi timp de luni sau chiar ani, ceea ce a dus la situații paradoxale: energia generată în 2023 ar putea fi compensată abia în 2027.

Astfel, prosumatorii au oferit efectiv furnizorilor o linie de credit gratuită, cu acceptul tacit al autorității de reglementare.

Conform structurii actuale, energia preluată de la prosumatori a fost plătită la un preț mediu de 0,518 lei/kWh. După aplicarea marjelor comerciale, taxelor, contribuțiilor Transelectrica și TVA, prețul final pentru consumatorul casnic a ajuns la 2,5 lei/kWh în perioada 2023–2024.

În loc să reducă facturile românilor, energia regenerabilă produsă de prosumatori s-a transformat într-o sursă suplimentară de profit pentru furnizori, suportată direct din bugetul de stat. Estimările pentru perioada 2023–2024 arată că statul a plătit aproximativ 428 de milioane de euro pentru energie care nu a fost achitată prosumatorilor.

Potrivit estimărilor APCE:

în perioada 2023–2024 , furnizorii principali din România au preluat circa 2 miliarde kWh de la prosumatori;

din această cantitate, 1,2 miliarde kWh au fost reportați ca energie neplătită prosumatorilor;

furnizorii au aplicat un adaos mediu de 265% pentru energia preluată și neachitată prosumatorilor.

pentru această energie, statul român a achitat prin mecanismul de compensare și plafonare aproximativ 428 milioane de euro în 12 – 16 luni, cu aprobarea ANRE

Cu alte cuvinte, aproape jumătate de miliard de euro din fonduri publice a fost transferat direct furnizorilor si asta, doar pentru energia regenerabilă produsă de prosumatori si neachitata de catre furnizori.

Pentru prima jumătate a anului 2025, sumele suplimentare primite de furnizori de la stat doar pentru energia livrata de prosumatori prin mecanismul de plafonare ar putea depăși 150 milioane de euro. Totalul platit de stat pentru toata energia compensata la plafonare ar fi de 6 miliarde de euro, urmand sa se mai achite peste un miliard.

Între noiembrie 2021 și iulie 2025, clienții casnici și industriali au plătit doar prețuri plafonate, fără a realiza costurile reale de contract aplicate de furnizori.

Această a permis perpetuarea unui mecanism prin care profitul furnizorilor a crescut artificial, în timp ce toti romanii prin bugetul de stat au suportat costurile generate de plafonarea preturilor la energie.

Noua Lege a Prosumatorului, aflată la CCR si contestata constitutional, prevede printre altele, eliminarea acestei „linii de credit” gratuite de peste doi ani în favoarea furnizorilor.

APCE estimează că implementarea legii va genera un impact semnificativ asupra bugetelor furnizorilor, motiv pentru care “Legea Prosumatorilor “ s-a dorit a fiblocata. In conditiile cresterii numarului de prosumatori in 2025 si a puterii instalate, orice luna de intarziere a aplicarii legii le va creea un beneficiu financiar enorm.

Declarație APCE

Astfel, printr-o legislație părtinitoare, elaborată de un reglementator autointitulat „independent”, energia produsă de prosumatori a devenit sursă de câștiguri uriașe pentru furnizorii de energie. Nicăieri în Europa prosumatorii nu se confruntă cu un nivel similar de ostilitate din partea autorității de reglementare și a furnizorilor.

Inerția sau nepriceperea guvernelor Ciucă și Ciolacu, care au preferat să mențină ani la rând prețuri plafonate la energie, au creat un cadru din care furnizorii- producatorii si distribuitorii au știut să profite la maximum, în detrimentul consumatorilor de energie.



Dan Pîrșan

Președinte – Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (A.P.C.E.)