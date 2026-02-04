Comisia Europeană nu a luat încă o decizie privind eventuala aplicare provizorie a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, în așteptarea unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Precizarea a fost făcută de comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, în cadrul unei audieri desfășurate în Parlamentul Irlandei.

Declarația vine într-un context politic tensionat, în condițiile în care mai multe state membre – Irlanda, Franța, Polonia, Austria și Ungaria – s-au opus acordului în Consiliul UE, invocând riscuri serioase pentru propriile sectoare agricole. Aceste țări consideră că liberalizarea comerțului cu statele Mercosur ar putea afecta competitivitatea fermierilor europeni.

Între timp, Parlamentul European a decis să sesizeze CJUE pentru a analiza dacă acordul respectă legislația comunitară. Această procedură juridică ar putea întârzia ratificarea documentului pe termen lung, estimările indicând o posibilă amânare de până la doi ani.

Cu toate acestea, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține că legislația europeană permite aplicarea provizorie a acordului, chiar și înainte de finalizarea procesului de ratificare parlamentară. Această poziție a fost reiterată și de Christophe Hansen, care a subliniat că mandatul primit de Comisie din partea Consiliului UE lasă deschisă această opțiune, fără ca o hotărâre finală să fi fost adoptată până în prezent.

Acordul UE–Mercosur a fost aprobat în luna decembrie în Consiliul UE prin vot cu majoritate calificată. Franța a cerut explicit garanții că documentul nu va intra în aplicare provizorie înainte de votul Parlamentului European, însă o declarație în acest sens a fost retrasă de pe ordinea de zi, la solicitarea Germaniei.

Berlinul vede în acest acord un instrument economic important, capabil să sprijine relansarea industriei germane orientate spre export, afectată atât de pierderea energiei rusești ieftine, cât și de noile politici comerciale ale președintelui american Donald Trump, care a majorat taxele vamale.

În schimb, pentru agricultura europeană, miza este una sensibilă. Produsele agricole provenite din statele Mercosur, realizate la costuri mai reduse și în condiții de mediu mai permisive, ar urma să aibă un acces mai facil pe piața Uniunii Europene. Această perspectivă ridică semne de întrebare serioase pentru fermierii europeni și pentru statele cu tradiție agricolă puternică, care se tem de o concurență dificil de susținut.