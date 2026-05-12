Economistul Cristian Socol a lansat marți, 12 mai 2026, un avertisment sever cu privire la starea economiei naționale, subliniind că datele care vor fi anunțate mâine de către INS vor indica, foarte probabil, un minus consistent al Produsului Intern Brut (PIB) real pentru primul trimestru al anului în curs.

Potrivit estimărilor acestuia, contracția economică se situează între -1,3% și -1,8%.

Expertul a explicat că, în contextul în care 15 țări din Uniunea Europeană au transmis deja datele oficiale către Eurostat, România se pregătește să marcheze trei recorduri negative istorice care definesc gravitatea situației actuale.

Cristian Socol a precizat că, în primul rând, România va deveni singura țară din blocul comunitar care înregistrează trei trimestre consecutive de scădere economică.

În al doilea rând, acesta a semnalat că țara noastră se va clasa pe locul al doilea în Uniune în ceea ce privește severitatea căderii economice, fiind depășită doar de Irlanda, o economie pe care o descrie ca fiind un caz izolat, de tip offshore, cu o volatilitate mare a PIB-ului.

În final, economistul a concluzionat că există o probabilitate ridicată ca doar România și Irlanda să se afle în prezent într-o stare de recesiune sau chiar într-o criză economică profundă.

„Datele lunare indică un minus consistent al PIB real în România și în trimestrul 1 2026 (estimare între -1,3 și -1,8). Având în vedere că 15 țări UE au transmis deja datele către Eurostat, vom observa 3 noi recorduri negative. Primul, România va fi singura țara UE cu ultimele 3 trimestre negative. consecutive. Al doilea, România va fi pe locul 2 în ceea ce privește căderea economică, după Irlanda (economie offshore, outlier, volatilitate mare a PIB real). Al treilea, cu probabilitate ridicată, doar noi și Irlanda suntem in recesiune / criză economică profundă”, a scris economistul Cristian Socol în postarea sa de astăzi.

Pe lângă declinul macroeconomic, Cristian Socol a atras atenția, într-o analiză publicată în urmă cu câteva zile, asupra unei alte probleme sociale majore: dispariția masivă a locurilor de muncă.

Acesta a arătat că, în perioada mai 2025 – februarie 2026, din economia românească au dispărut 55.700 de posturi cu normă întreagă.

Economistul a criticat dur lipsa unei viziuni guvernamentale, subliniind că un loc de muncă reprezintă cea mai eficientă formă de protecție socială, în timp ce mandatul actual este marcat de insolvențe, falimente și concedieri raportate săptămânal.

Analizând datele oficiale ale INS, Cristian Socol a evidențiat faptul că 80% din locurile de muncă desființate, adică peste 44.000 de posturi, provin din industrie, iar sectorul educației a pierdut și el aproape 8.000 de salariați.

Impactul financiar este colosal; conform calculelor sale, statul pierde lunar venituri fiscale de aproximativ 226 milioane de lei, ceea ce înseamnă un minus anual de 2,7 miliarde de lei la buget.

Dincolo de cifre, expertul a avertizat asupra costurilor psihologice imense, menționând că tinerii și persoanele de peste 55 de ani sunt primele victime ale acestor restructurări, fapt ce duce la deprecierea capitalului uman pe termen lung.

„Cifra zilei: 55.700 Realitate: 55.700 locuri de muncă cu normă întreagă au dispărut în perioada mai 2025-februarie 2026. Fapte: Un loc de muncă reprezintă cel mai bun mijloc de protecție socială. O guvernare responsabilă are ca țintă menținerea / crearea de noi locuri de muncă. În fiecare săptămână auzim de noi și noi concedieri, insolvențe și falimente. Viziunea privind locurile de muncă nu există. Date statistice oficiale INS: În mandatul Bolojan (mai 2025-feb 2026, ultimele date statistice oficiale), efectivul salariaților s-a redus cu 55.700 persoane. Structura este îngrijorătoare: din cele 55.700 locuri de muncă dispărute, 44.100, adică 80% sunt din industrie! 7.900 salariați au dispărut din Învățământ (unde oricum era deficit). Cât pierde statul? La februarie 2026, INS indică un câștig salarial mediu net de 9272 lei / lună pe total economie. La un astfel de câștig, statul încasa impozite și taxe totale de 4057 lei lunar. Asta înseamnă că la 55.700 salariați în minus, statul nu mai încasează 226 milioane lei lunar, deci 2,7 miliarde lei / an (ptr bugetari are ”economii”). Dacă mai adăugăm și indemnizația de șomaj care trebuie acordată acestor persoane și minusul generat din pierderea de taxe si impozite aferente consumului … no comment. Adăugați costurile psihologice și sociale ale pierderii unui loc de muncă, faptul că primii concediați sunt tinerii și persoanele > 55 ani, efectul lucrătorului descurajat, deprecierea abilităților / capitalului uman s.a.m.d Ptr FactChecking (Jos Cenzura) vedeti datele oficiale INS in capturile atasate”, scria Cristian Socol în postarea sa din 8 mai 2026.