Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a explicat că reorganizarea Ministerului Agriculturii realizată în decembrie 2025 a fost finalizată cu promisiunea premierului Ilie Bolojan că instituția nu va mai fi vizată de următoarele restructurări sau de prevederile ordonanței privind reducerea cheltuielilor.

Barbu a subliniat că ministerul a obținut o economie de 14% la fondul de salarii, desființând peste 390 de funcții de conducere și 77 de ordonatori de credite. În plus, în 2025, Ministerul Agriculturii a gestionat un buget de 5 miliarde de euro și a atras fonduri europene de aceeași valoare, fără a depinde de alocări suplimentare de la bugetul de stat, ceea ce reprezintă o situație fără precedent în ultimii 30 de ani.

”Atunci când am făcut reorganizarea Ministerului Agriculturii, în decembrie 2025, domnul prim-ministru a spus foarte clar că, dacă se face această reorganizare, Ministerul Agriculturii nu mai intră sub incidenţa următoarei reorganizări şi asumări în Guvern pe această ordonanţă. De aici am luat o decizie foarte clară, pentru că Ministerul Agriculturii a fost singurul minister care în anul 2025 a avut o economie de 14% la fondul de salarii. Ministerul Agriculturii a făcut reorganizarea, a desfinţat peste 390 de funcţii de conducere, peste 77 de ordonatori de crete terţiali, secundari şi principali. Şi, bineînţeles, în momentul de faţă Ministerul Agriculturii este fără precedent în ultimii 30 de ani, când a avut un buget de 5 miliarde de euro şi a adus fonduri europene de 5 milioarde de euro. Practic în anul 2020, Ministerul Agriculturii a cheltuit 0 fonduri de la bugetul de stat”, a declarat Florin Brabu, duminică seară, la Antena 3.

Florin Barbu a declarat că atât el, cât și Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, și Bogdan Ivan, ministrul Energiei, au decis să nu semneze ordonanța referitoare la reforma administrației.

În ceea ce privește reacția premierului Ilie Bolojan, Barbu a precizat că acesta a cerut organizarea unei ședințe de coaliție pentru clarificarea pozițiilor.

”S-a întrerupt şedinţa şi a solicitat o coaliţie, probabil mâine (luni, 16 februarie – n.r.). Tăierile nu înseamnă reforme, înseamna austeritate”, a afirmat Barbu.

Ministrul a spus că nu se opune reformei, dar a menţionat că în unele ministere s-au făcut reorganizările deja.