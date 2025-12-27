Nu ai animale pe pășune? Nu mai primești subvenție! Regulile pentru subvențiile pe pășuni s-au schimbat odată cu Legea 246/2025, adoptată de Camera Deputaților și semnată de președinte pe 23 decembrie 2025. Legea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial și aduce modificări importante pentru cine poate primi subvenția de la APIA.

Ce se schimbă? De anul viitor, doar cei care dețin pășunea vor putea primi subvenția fără să aibă animale. Va fi suficient să cosească fânul cel puțin o dată pe an. Cei care au pășunea în arendă sau concesiune trebuie să aibă animale, respectând încărcătura minimă de 0,3 UVM/hectar, ca să poată primi subvenția.

Practic, dacă ești proprietar și ai animale sau cosești fânul, primești subvenția. Dacă închiriezi pășunea, trebuie să ai animale ca să primești subvenția.

Această schimbare vine prin modificarea articolului 10 din OUG 34/2013. Textul nou spune că proprietarii pot primi fonduri europene doar dacă cosesc pășunea, fără să fie obligați să aibă animale.

„(1) în vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în perioada de păşunat. (3) În cazul proprietarilor de animale membri ai colectivităţii locale sau care au sediul exploataţiei pe teritoriul localităţii respective şi sunt membri ai unei asociaţii constituite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi exploatează în comun o suprafaţă de pajişti, contractul de închiriere/concesionare se încheie cu asociaţia, în baza unui centralizator care cuprinde acordul, datele de identificare, numărul de animale şi suprafaţa care revine pe fiecare membru al asociaţiei”, scrie în articolul 10 din OUG NR. 34/2013.

Reguli noi pentru fermierii care au pășunea în arendă sau concesiune:

Dacă doar arendezi sau ai pășunea în concesiune, trebuie să ai animale și să respecți încărcătura minimă de 0,3 UVM/hectar ca să primești subvenția.

Până acum, chiar și cei fără animale puteau primi subvenție dacă coseau pășunea cel puțin o dată pe an.

Cum se face dovada?