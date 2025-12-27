Instituțiile publice, spitalele, școlile și firmele care administrează metroul, gările, autogările și aeroporturile vor fi obligate să ofere apă potabilă gratuită tuturor: vizitatori, călători, pacienți sau elevi.

Această măsură apare într-un nou proiect de lege, după ce un alt proiect – care voia să pună un preț maxim la apa vândută în aeroporturi, gări sau la metrou – a fost respins de senatori. Motivul respingerii a fost că legea actuală spune deja că oricine poate cere gratuit apă de la robinet în unitățile de alimentație publică.

Autorii noului proiect spun însă că, în realitate, accesul la apă potabilă gratuită în clădirile publice este slab sau inexistent. De exemplu, în sălile de așteptare ale instituțiilor (ANAF, primării), în instanțe, spitale, școli sau în zonele de transport, nu există reguli clare care să oblige administratorii să pună la dispoziție apă pentru băut.

Legile de acum se ocupă mai ales de calitatea apei de la robinet, nu și de obligația de a avea puncte clare unde oamenii pot bea apă gratuit.

Din această cauză, oamenii care așteaptă mult timp, sunt în tranzit sau merg la școală sunt nevoiți să cumpere apă îmbuteliată. Asta afectează mai ales persoanele vulnerabile, cum sunt elevii, pensionarii sau cei cu venituri mici, și duce la mai mult plastic aruncat.

În plus, în multe clădiri vechi, chiar dacă există apă, nu este ușor sau sigur să găsești un loc de unde să bei apă, mai ales în zonele unde intră publicul.

Noul proiect de lege spune că instituțiile publice, spitalele, școlile, dar și firmele care administrează metroul, gările, autogările și aeroporturile sunt obligate să ofere apă potabilă gratuită oamenilor: vizitatori, călători, pacienți sau elevi.

Această obligație se va îndeplini prin montarea de dozatoare de apă în zonele unde oamenii așteaptă sau circulă mult, cum sunt holurile, sălile de așteptare și zonele de tranzit. Dozatoarele trebuie instalate chiar dacă locația nu este conectată direct la rețeaua publică de apă.

Pentru siguranța sănătății, toate dozatoarele – indiferent dacă sunt legate la rețeaua de apă sau funcționează cu bidoane – trebuie să respecte câteva reguli:

să aibă pahare de unică folosință, din materiale reciclabile sau biodegradabile;

să existe un contract cu o firmă autorizată, care să asigure apa, întreținerea și curățarea periodică a aparatelor.

Dacă dozatoarele folosesc apă îmbuteliată, furnizorul trebuie să aducă, la fiecare livrare, un document care arată că apa a fost testată. Acest document trebuie să poată fi văzut de oricine îl cere sau de autoritățile de control.

Atenție! Pentru ca aceste reguli să se aplice, proiectul de lege trebuie aprobat de Parlament și semnat de președinte.