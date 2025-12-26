În mesajul publicat, Cristela Georgescu spune că în ultima perioadă s-a întrebat frecvent cum ar fi arătat viața ei sau chiar lumea fără Hristos. Ea mărturisește că nădăjduiește ca ziua Nașterii Domnului să rămână o trăire vie în sufletele oamenilor, una plină de înțelesuri profunde, nu doar un moment festiv.

Mesajul are o notă personală, dar este formulat ca un îndemn adresat tuturor. Accentul cade pe dimensiunea interioară a sărbătorii și pe legătura dintre credință și felul în care Crăciunul este trăit, dincolo de aparențe.

Cristela Georgescu arată că bucuria colindelor, a bradului și a meselor festive este firească și frumoasă. Ea spune că este minunat să colindăm, să fim colindați și să petrecem timp alături de cei dragi, în jurul bradului sau al mesei de Crăciun.

În același timp, subliniază că aceste momente nu ar trebui să ne facă să uităm de cei din jur. Ea îndeamnă la gesturi simple, dar concrete, care pot aduce bucurie celor aflați în nevoie. Vorbește despre un zâmbet, o mângâiere, o felie de cozonac, o masă caldă, un telefon sau o rugăciune pentru cei pentru care nu mai putem face altceva.

„Mă întreb frecvent, în ultima vreme, ce-ar fi fost viața mea — sau lumea — fără Hristos … Nădăjduiesc ca această zi Sfântă să fie și să rămână în sufletele noastre o trăire vie, plină de înțelesuri profunde… Da, este minunat să colindăm, să ne lăsăm colindați, să ne bucurăm în jurul bradului sau al mesei, alături de persoanele iubite și apropiate. Dar, pe cât este posibil, să nu uităm și de aproapele nostru — să-l bucurăm cu ceva, oricât de mic: fie și doar cu un zâmbet, o mângâiere, o felie de cozonac, o masă caldă, o conversație telefonică, o nevoie împlinită, o durere alinată, o rugăciune pentru cei pentru care nu putem face nimic…”, a scris ea în postarea de pe Facebook.

În continuarea mesajului, Cristela Georgescu spune că îl roagă pe Pruncul Iisus să binecuvânteze inimile și viețile oamenilor și să le umple de pace și bucurie. Ea insistă asupra ideii de a ne fi sprijin unii altora și de a aduce alinare în relațiile dintre oameni.

Mesajul face trimitere la cântarea îngerească a Nașterii Domnului, evocată ca un ideal de pace și bunăvoire între oameni. Această referință întărește caracterul religios al textului și accentuează dimensiunea comunitară a Crăciunului.

„Îl rugăm pe Pruncul Iisus să binecuvânteze inimile și viețile noastre, să le umple de pace Sfântă și bucurie și, mai ales, să ne fim odihnă unii altora, cântând împreună cu cetele îngerești: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!””, mai transmite Cristela Georgescu.

În finalul postării, Cristela Georgescu adaugă și o recomandare adresată familiilor cu copii. Ea spune că o carte lucrată cu migală, alături de volumul „Măgărușul Mariei”, pot deveni prieteni deosebiți pentru copii de toate vârstele, în perioada de așteptare și de trăire a sărbătorii Nașterii Domnului.