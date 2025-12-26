Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a transmis un mesaj tuturor românilor cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului, în care a îmbinat referințe religioase cu teme legate de identitatea și continuitatea națională.

Astfel, în mesajul postat joi seară pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a făcut apel la credință, subliniind că, indiferent de contextul actual, românii ar trebui să își păstreze încrederea și să își asume valorile moștenite de la strămoși, considerați repere morale fundamentale.

Georgescu a arătat că adevărul și demnitatea națională se regăsesc în memoria istorică și în perioadele de glorie ale trecutului, care pot servi drept sursă de inspirație pentru o renaștere spirituală și civică.

Totodată, Călin Georgescu a evidențiat ideea că patria nu reprezintă doar un teritoriu ce poate fi tranzacționat, ci un ideal profund, care presupune responsabilitate, jertfă și respect față de generațiile viitoare.

Mesajul liderului neoficial al suveraniștilor s-a încheiat cu urări de pace, bucurie și ani binecuvântați adresate tuturor românilor.

„În aceste zile de sărbătoare ale Nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să înălțăm colindul minunat al renașterii naționale. Să avem credință, orice s-ar întâmpla, și să conștientizăm virtuțile strămoșilor noștri, spre a-i ridica în panteonul nemuririi. În strămoși se află Adevărul! De timpurile noastre de glorie trebuie să ne amintim, spre a renaște în glorie. „Vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât”, spunea domnitorul Petru Rareș. Pentru cei care vor veni după noi, să știe că patria noastră nu înseamnă doar o bucată de pământ care se poate vinde ori negocia, ci mai înseamnă raiul la care putem ajunge doar dacă ne jertfim pentru ea. Nașterea Domnului cu pace și cu sfântă bucurie in inimile tuturor! La mulți și binecuvântați ani!”, a scris Călin Georgescu pe contul său de Facebook.

Nici Cristela Georgescu nu i-a uitat pe români. Duminica trecută, ea le-a recomandat tuturor un film cu un mesaj foarte puternic despre credință și însemnătatea sărbătorii Crăciunului.

Este vorba despre „Joyeux Noël”, filmul francez din 2005 care a primit o nominalizare la Gala Premiilor Oscar din 2006, la categoria „Cel mai bun film străin”. Este o peliculă bazată pe un fapt real, despre armistițiul de Crăciun din timpul Primului Război Mondial.

Deși atunci nu s-a încheiat niciun acord oficial între beligeranți, în cursul Crăciunului anului 1914, aproximativ 100.000 de soldați britanici și germani au fost implicați într-o serie de armistiții spontane de-a lungul sectoarelor lor de pe frontul din Flandra, Belgia (vezi aici mai multe detalii).

Cristela Georgescu a scris, în mesajul său, că filmul transmite o idee greu de uitat și ignorat: în Noaptea Sfântă a Nașterii Domnului, în noaptea de Crăciun, războaiele – de toate felurile – pot înceta.