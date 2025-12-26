Călin Georgescu, mesaj în seara de Crăciun despre credință, identitate națională și sacrificiu
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a transmis un mesaj tuturor românilor cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului, în care a îmbinat referințe religioase cu teme legate de identitatea și continuitatea națională.
Astfel, în mesajul postat joi seară pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a făcut apel la credință, subliniind că, indiferent de contextul actual, românii ar trebui să își păstreze încrederea și să își asume valorile moștenite de la strămoși, considerați repere morale fundamentale.
Georgescu a arătat că adevărul și demnitatea națională se regăsesc în memoria istorică și în perioadele de glorie ale trecutului, care pot servi drept sursă de inspirație pentru o renaștere spirituală și civică.
Totodată, Călin Georgescu a evidențiat ideea că patria nu reprezintă doar un teritoriu ce poate fi tranzacționat, ci un ideal profund, care presupune responsabilitate, jertfă și respect față de generațiile viitoare.
Mesajul liderului neoficial al suveraniștilor s-a încheiat cu urări de pace, bucurie și ani binecuvântați adresate tuturor românilor.
Postarea integrală a lui Georgescu
„În aceste zile de sărbătoare ale Nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să înălțăm colindul minunat al renașterii naționale.
Să avem credință, orice s-ar întâmpla, și să conștientizăm virtuțile strămoșilor noștri, spre a-i ridica în panteonul nemuririi.
În strămoși se află Adevărul! De timpurile noastre de glorie trebuie să ne amintim, spre a renaște în glorie.
„Vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât”, spunea domnitorul Petru Rareș.
Pentru cei care vor veni după noi, să știe că patria noastră nu înseamnă doar o bucată de pământ care se poate vinde ori negocia, ci mai înseamnă raiul la care putem ajunge doar dacă ne jertfim pentru ea.
Nașterea Domnului cu pace și cu sfântă bucurie in inimile tuturor! La mulți și binecuvântați ani!”, a scris Călin Georgescu pe contul său de Facebook.
Cristela Georgescu le recomandă românilor un film de Crăciun
Nici Cristela Georgescu nu i-a uitat pe români. Duminica trecută, ea le-a recomandat tuturor un film cu un mesaj foarte puternic despre credință și însemnătatea sărbătorii Crăciunului.
Este vorba despre „Joyeux Noël”, filmul francez din 2005 care a primit o nominalizare la Gala Premiilor Oscar din 2006, la categoria „Cel mai bun film străin”. Este o peliculă bazată pe un fapt real, despre armistițiul de Crăciun din timpul Primului Război Mondial.
Deși atunci nu s-a încheiat niciun acord oficial între beligeranți, în cursul Crăciunului anului 1914, aproximativ 100.000 de soldați britanici și germani au fost implicați într-o serie de armistiții spontane de-a lungul sectoarelor lor de pe frontul din Flandra, Belgia (vezi aici mai multe detalii).
Cristela Georgescu a scris, în mesajul său, că filmul transmite o idee greu de uitat și ignorat: în Noaptea Sfântă a Nașterii Domnului, în noaptea de Crăciun, războaiele – de toate felurile – pot înceta.
„Deși l-am văzut acum 20 de ani, nu l-am uitat… Zilele acestea mi-am reamintit, prin părinții de la Sfântul Munte, de la O Chilie Athonită: Bucurii din Sfântul Munte, despre filmul Merry Christmas (Joyeux Noël), film bazat pe un fapt real, despre armistițiul de Crăciun din Primul Război Mondial.
Nu l-am uitat pentru ideea lui centrală: în Noaptea Sfântă a Nașterii Domnului, în noaptea de Crăciun, războaiele – de toate felurile – pot înceta. Se întâmplă ceva tainic atunci. Când Dumnezeu Se face Prunc, Harul Lui atinge inimile, iar oamenii simt chemarea – nu constrângerea – de a nu mai ridica arma asupra fratelui lor, fie că este o armă adevărată, fie una făcută din cuvinte, gesturi, judecăți și învrăjbire.
Dacă Dumnezeu vine ca Prunc, nu ca războinic, inima omului este chemată la pace. Și omul nu mai are cum să rămână războinic fără să-și simtă inima mustrată.
Este o poveste adevărată despre oameni simpli, soldați din tabere diferite, care descoperă că dușmanul nu este omul din fața lor, ci sistemul care îi împinge să se omoare între ei. Este un film de Crăciun altfel, iar faptul că este readus în atenție tocmai acum își găsește sensul deplin în cuvintele părinților de la Sfântul Munte, care spun așa:
„Dedicăm acest film tuturor oamenilor obișnuiți ca noi și mai ales tinerilor pentru că ne-am săturat de conducătorii de fotoliu și de conducătorii conducătorilor de fotoliu care pregătesc războaie ca să moară tinerii prin ele.
De asemenea, dedicăm din inimă acest film tuturor soldaților adevărați care reușesc să descopere dușmanul adevărat, căci dușmanii adevărați sunt cei care ne pun să ne omorâm între noi și nu atât cei care sunt forțați să ne omoare pentru că, dacă nu o fac, sunt omorâți și ei la rândul lor.”
Vă invit să vă lăsați inima atinsă și deschisă de mesajul acestui film și, mai ales, să vă rugați neîncetat și să îi învățați și pe copiii sau pe nepoții voștri să se roage, ca Pruncul Iisus să golească inimile noastre de ura care ne-a orbit vederea, ne-a întunecat mintea și ne-a împietrit inima, astfel încât măcar clipa veșniciei să ne găsească în pace…”, este mesajul postat de Cristela Georgescu pe Facebook pe 21 decembrie.
