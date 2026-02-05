Propunerea UDMR de reducere a taxelor și impozitelor locale a stârnit dezbateri aprinse în cadrul Guvernului, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, subliniind că impozitul pe proprietate a fost asumat încă din 2021 și amânat de mai multe guverne.

Ministrul a precizat că discuțiile privind Pachetul 2, aprobat de două ori în Parlament, vor fi reluate în prima reuniune a Coaliției.

„Chestiunea a fost discutată în spațiul public și va fi discutată din nou la prima reuniune a Coaliției. După ce vom avea o decizie în Coaliție, o voi comunica. Vorbim despre Pachetul 2, care a fost aprobat de două ori în Parlament, iar impactul acestuia este inclus în proiecția bugetară pentru acest an. Nu vreau să fac declarații înainte de o decizie în Coaliție.”, a declarat ministrul de Finanțe.

De asemenea, Nazare a explicat că majorarea impozitelor pe proprietate generează venituri de aproximativ 3,7 miliarde de lei și a recunoscut că nu poate estima efectul unei reduceri cu 50% propuse de UDMR.

„Am stabilit niște limite pentru ministere. Suntem în procesul de construcție a bugetului, avem termene și vrem să le respectăm, găsind cea mai bună soluție ca să ieșim din această situație, înțelegând efectele pe care anumite măsuri din pachetul 2 le-au avut. Unele au avut un efect contracționist, ținem cont de asta și luăm în calcul aceste măsuri. De aceea pregătim și un plan de relansare, care va avea un aport asupra economiei României în 2026. Discut cu investitorii și este foarte importantă consecvența României. Impozitul pe proprietate a fost asumat încă din 2021 și a fost amânat în mod repetat de toate guvernele. Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm.”, a afirmat ministrul de Finanțe.

Premierul Ilie Bolojan, la rândul său, a subliniat că autoritățile locale ar trebui să aibă flexibilitate atât pentru a crește, cât și pentru a reduce impozitele.

În același timp, Bolojan a avertizat că orice excepție sau reducere de taxe înseamnă mai puține resurse pentru autorități și că va fi necesară o compensare din alte surse bugetare. Discursul său vine după declarațiile lui Kelemen Hunor, care a apreciat că ajustarea deciziilor fiscale poate fi un semn de maturitate politică, dar premierul a subliniat că, „atunci când iei o decizie bine gândită, ar trebui să eviți corecțiile ulterioare”.