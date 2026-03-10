Consiliile locale ar putea oferi scutiri sau reduceri de impozit pentru clădirile ale căror proprietari au făcut pe cont propriu lucrări de investiții pentru a folosi sisteme de încălzire și energie regenerabilă, cum ar fi instalarea de panouri solare, pompe de căldură sau izolarea termică a clădirilor cu materiale ecologice.

Proiectul legislativ a fost inițiat în anul 2021 și atunci era susținut de Guvernul Cîțu, dar a fost respins de senatori. Acum, după ce Guvernul Bolojan a majorat din acest an impozitul pe locuințe cu peste 80%, inițiativa a revenit în atenția parlamentarilor, care par hotărâți să o adopte.

Deciziile guvernamentale de anul trecut, care au crescut baza impozabilă pentru locuințe și au eliminat unele reduceri, au dus la majorarea impozitelor pe case și apartamente de 1,8 până la 3 ori, adică între 80% și 200%.

Inițiatorii proiectului de lege au explicat că scopul este să încurajeze consiliile locale să ofere reduceri de taxe celor care își construiesc sau renovează case folosind materiale ecologice sau instalând panouri solare și surse de căldură nepoluante. Ei au mai spus că sumele pierdute prin scutiri ar putea fi recuperate ușor prin fondurile europene disponibile în cadrul Pactului ecologic european.

În anul 2021, aceștia menționau că mecanismul pentru o tranziție justă pune la dispoziție 100 de miliarde de euro, iar regiunile, macroregiunile și localitățile pot aplica pentru proiecte menite să atingă neutralitatea climatică până în anul 2050.

Proiectul de lege prevede că consiliile locale pot decide să acorde scutiri sau reduceri de impozit pe clădiri pentru proprietarii care au făcut pe cont propriu lucrări pentru folosirea sistemelor de încălzire și producere de energie electrică regenerabilă, cum ar fi instalarea de panouri solare, pompe de căldură sau izolarea clădirilor cu materiale ecologice.

Inițiatorii proiectului de lege au menționat că, respectând autonomia financiară a localităților, ei nu au stabilit un procent fix pentru reducerea impozitelor, lăsând această decizie la latitudinea consiliilor locale.

Înainte de majorarea generală a impozitelor, inițiatorii au estimat că impactul bugetar ar fi fost redus. Ei au calculat că, în cazul unei reduceri de 30% pe o perioadă de cinci ani pentru proprietarii care construiesc sau renovează locuințe „verzi”, costul pentru bugetul local ar fi fost între 60 și 600 de lei pe an, adică între 300 și 3000 de lei în total pe cinci ani.

Conform proiectului de lege, aceste costuri ar urma să fie acoperite din bugetele locale și recuperate prin fondurile europene disponibile în cadrul mecanismului Pactului ecologic european.