Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, Guvernul a aprobat o hotărâre prin care România se alătură statelor care sprijină propunerea SUA privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), alocând 50 de milioane de euro. Această contribuție se face împreună cu majoritatea aliaților europeni și alte state partenere, respectând plafonul bugetar stabilit pentru anul 2025.

”Mecanismul PURL reprezintă un instrument de politică externă şi de securitate de importanţă majoră pentru Administraţia Statelor Unite ale Americii, în special în contextul abordării promovate de Administraţia Trump privind împărţirea echitabilă a responsabilităţilor de securitate între aliaţi. ⁠Prin PURL, partea americană urmăreşte implicarea directă şi măsurabilă a statelor partenere în sprijinirea Ucrainei şi crearea unui cadru coordonat de acţiune care să reflecte principiile de eficienţă, predictibilitate şi responsabilitate strategică”, arată MAE, într-un comunicat de presă transmis marţi seară.

Contribuția României la PURL va sprijini consolidarea capacităților Ucrainei, facilitând astfel realizarea și menținerea păcii durabile în regiune. Programul prevede alocări comune prin bugetul NATO și reprezintă o continuare a inițiativelor aliate lansate după Summitul de la Helsinki, subliniate și în cadrul vizitei secretarului general Mark Rutte în România.

⁠”Participarea României la mecanismul american PURL contribuie direct la consolidarea securităţii regionale şi este pe deplin consonantă cu angajamentele României în cadrul NATO şi cu Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii. ⁠Participarea la acest mecanism creează premise pentru beneficii în planul securităţii naţionale, inclusiv prin creşterea interoperabilităţii instituţionale, aprofundarea cooperării militare şi civile cu Statele Unite şi aliaţii, precum şi prin întărirea capacităţii de reacţie la ameninţări hibride şi convenţionale”, adaugă MAE.

Potrivit sursei citate, Summitul NATO de la Haga a generat, la propunerea Președintelui SUA, un angajament istoric al Aliaților de a crește treptat în următorii 10 ani alocările pentru apărare până la 5% din PIB (3,5% cheltuieli militare directe și 1,5% cheltuieli conexe), incluzând investițiile în infrastructură cu dublă utilizare și mobilitate militară.

România a majorat și ea resursele destinate apărării, atingând o execuție bugetară de 94% în 2024 și estimativ 98% în 2025, conform datelor preliminare. Prin intermediul mecanismului SAFE, țara va accesa 16,6 miliarde de euro pentru achiziția de tehnică militară de ultimă generație, dezvoltarea capabilităților tehnologice și modernizarea infrastructurii militare.