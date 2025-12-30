Executivul a aprobat ordonanța privind reorganizarea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, act normativ care urmărește o restructurare amplă a aparatului instituțional aflat în subordinea ministerului.

Potrivit Guvernului, reorganizarea nu reprezintă un simplu demers administrativ intern, ci o intervenție orientată direct către beneficiarii finali ai politicilor agricole. Scopul declarat este îmbunătățirea relației dintre administrație și fermieri, prin simplificarea procedurilor și accelerarea proceselor decizionale.

Noua arhitectură instituțională este concepută pentru a elimina nivelurile ierarhice excesive, care îngreunau funcționarea sistemului, și pentru a asigura o coordonare mai eficientă a instituțiilor din domeniul agricol.

Una dintre principalele măsuri prevăzute de ordonanță este reducerea semnificativă a numărului de ordonatori de credite. Astfel, numărul acestora va scădea cu 73, de la 166 în prezent, măsură considerată esențială pentru clarificarea responsabilităților și întărirea controlului managerial.

Totodată, vor fi desființate aproximativ 216 funcții de conducere, în vederea simplificării structurii administrative și reducerii suprapunerilor de atribuții. Guvernul estimează că aceste schimbări vor avea un impact direct asupra modului de lucru al instituțiilor, prin scurtarea traseului documentelor și reducerea timpilor de soluționare a cererilor depuse de fermieri.

Autoritățile subliniază că reorganizarea vizează și structurile teritoriale, unde se dorește o coordonare mai coerentă și o aplicare unitară a politicilor agricole la nivel național. Prin noua structură administrativă, termenele de analiză și aprobare a dosarelor ar urma să fie reduse semnificativ, iar comunicarea dintre instituții să fie simplificată.

Guvernul apreciază că aceste măsuri vor conduce la răspunsuri mai rapide din partea instituțiilor publice și la servicii de calitate superioară pentru fermieri.

Executivul afirmă că reorganizarea se înscrie într-o strategie mai amplă de reducere a cheltuielilor administrative. Potrivit estimărilor, cheltuielile salariale la nivelul structurilor reorganizate vor scădea cu cel puțin 10%.

Economiile rezultate vor fi direcționate către domenii cu impact direct asupra sectorului agricol, în special către programe de sprijin și investiții.

Guvernul precizează că rămâne ferm principiul conform căruia Ministerul Agriculturii este, în primul rând, un minister al plăților către fermieri. În prezent, cheltuielile de personal reprezintă doar 6,8% din bugetul instituției, restul fondurilor fiind alocate plăților directe, programelor de sprijin și investițiilor în agricultură și industria alimentară.

Obiectivul final al reorganizării este reducerea birocrației, diminuarea numărului de niveluri de conducere și creșterea calității serviciilor publice destinate fermierilor, astfel încât politicile agricole să fie implementate mai rapid și mai eficient, în beneficiul direct al sectorului agricol.