Indicele paneuropean Stoxx 600 s-a menţinut aproape neschimbat, cu un avans de 0,11%, după ce atinsese anterior un nou maxim intraday de 589,61 puncte.

Indicele britanic FTSE a fost tranzacţionat uşor în scădere şi a încheiat şedinţa cu un minus de 0,04%.

Indicele CAC 40 din Franţa şi DAX din Germania au închis în creştere cu 0,10%.

Indicele FTSE MIB din Italia a scăzut cu 0,38%.

Acţiunile companiilor europene din sectorul apărării au scăzut după discuţiile de pace desfăşurate în weekend între preşedintele SUA, Donald Trump, şi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Titlurile au pierdut teren în cursul dimineţii şi al după-amiezii, dar au recuperat o parte din pierderi spre finalul şedinţei.

Acţiunile Leonardo au scăzut cu 1,96%, Rheinmetall a pierdut aproximativ 1%, iar Renk, Kongsberg şi Saab au încheiat de asemenea în teritoriu negativ.

Indicele Stoxx Europe din domeniul aerospaţial şi al apărării a coborât cu 1,53%.

Sectorul minier a avansat cu aproximativ 1,2%.

Jacob Pedersen, analist financiar în cadrul Sydbank, a declarat pentru CNBC că, deşi negocierile de pace pot provoca pe termen scurt corecţii în sectorul apărării, „va deveni rapid evident că investiţiile necesare în apărare în Europa vor continua şi se vor accelera masiv în următorii ani”. Un eventual acord de pace ar putea avea un impact pozitiv mai larg asupra acţiunilor europene, a punctat Pedersen.

Compania franceză de biotehnologie Abivax a crescut cu 3,9%.

În sectorul materiilor prime, compania minieră listată la Londra Fresnillo a urcat cu 1,5%.

Argintul a depăşit temporar pragul de 80 de dolari pe uncie. Aurul a scăzut cu 1,6%, până la circa 4.458 dolari pe uncie. Cuprul a pierdut 2,3%, ajungând la 5,71 dolari pe livră. Volumele de tranzacţionare ar putea rămâne reduse în această săptămână, pe fondul sărbătorilor de Crăciun şi al închiderii pieţelor regionale de Anul Nou.

Perspectivele unui acord de pace rapid pentru Ucraina s-au estompat, după ce Trump şi Zelenski au declarat că s-au înregistrat progrese, dar că „una sau două chestiuni foarte sensibile” rămân nerezolvate, în special în privinţa concesiilor teritoriale şi a garanţiilor de securitate.

Preţurile petrolului au crescut, investitorii evaluând implicaţiile unui posibil acord de pace. Ţiţeiul american a urcat cu 2,6%, la 58,23 dolari pe baril, iar petrolul Brent a câştigat 2,4%, ajungând la 62,12 dolari pe baril, după ce ambele repere scăzuseră cu aproximativ 2% vineri.