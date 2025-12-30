Fermierii români care cultivă legume au o șansă importantă să-și modernizeze fermele și să crească producția. Începând cu 19 ianuarie, aceștia pot accesa fonduri europene de peste 151 de milioane de euro, cu sume de până la 2 milioane euro pe proiect. Banii pot fi folosiți pentru utilaje, sere, sisteme de irigații și alte investiții care să facă fermele mai eficiente și mai profitabile.

Mai exact, începând cu 19 ianuarie, fermierii români care cultivă legume și cartofi vor putea primi fonduri europene de peste 151 de milioane de euro, anunță Ministerul Agriculturii.

Banii sunt pentru agricultorii care vor să modernizeze fermele și să crească producția de legume și cartofi. Sprijinul face parte din programul DR-16, finanțat prin Planul Strategic PAC 2023-2027.

Perioada de înscriere pentru proiecte este între 19 ianuarie, ora 9:00, și 20 martie, ora 16:00.

Cum sunt împărțiți banii:

Peste 70 milioane euro pentru fermele individuale care cresc legume.

51 milioane euro pentru cultura cartofului.

30 milioane euro pentru cooperative sau asociații din sectorul legume.

Valoarea maximă a sprijinului poate fi de 2 milioane euro pe proiect.

Pentru utilaje agricole:

Până la 300.000 euro pentru utilaje destinate altor culturi decât cartoful.

Până la 700.000 euro pentru utilaje pentru cartofi.

Pentru cooperative, se pot lua până la 700.000 euro pentru utilaje.

Fondurile acoperă până la 65% din valoarea proiectului, iar restul trebuie pus de beneficiar.

Prin programul DR-16, fermierii pot primi bani pentru:

Înființarea și dezvoltarea fermelor de legume și cartofi.

Construirea și modernizarea serelelor și solariilor.

Cumpărarea de utilaje și echipamente agricole moderne.

Se pot finanța și:

Unități de sortare și depozitare a legumelor și cartofilor.

Sisteme de irigații și facilități de stocare a apei.

Echipamente pentru avertizarea și protecția împotriva fenomenelor meteo extreme.

Investiții pentru procesarea produselor agricole direct la fermă (ca activitate secundară).

Ministerul Agriculturii a stabilit și punctajele minime pentru a fi selectate proiectele:

19 ianuarie – 18 februarie 2026: 68 puncte pentru fermele individuale și asociații, 50 puncte pentru cartofi.

19 februarie – 20 martie 2026: 40 puncte pentru ferme și asociații, 30 puncte pentru cartofi.

Cererile se depun doar online, pe site-ul web AFIR, unde fermierii găsesc ghidul solicitantului și toate documentele necesare.