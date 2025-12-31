Micii fermieri se află în centrul noii reglementări europene, care introduce posibilitatea acordării unei plăți forfetare anuale sau a unor cuantumuri calculate pe hectar, în locul plăților directe standard. Măsura este una opțională, atât pentru statele membre, cât și pentru fermieri, fiind integrată în Planurile Strategice PAC elaborate la nivel național.

Regulamentul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene stabilește că statele membre pot defini categoria micilor fermieri și pot decide implementarea acestei intervenții ca o opțiune alternativă. Scopul principal este reducerea sarcinii administrative și adaptarea sprijinului la realitățile fermelor de dimensiuni reduse, care gestionează suprafețe sau efective limitate, scriu cei de la Agrointel.

Conform actului normativ, fermele mici vor putea primi o plată care să nu depășească pragul de 3.000 de euro pe fermă, fie sub forma unei sume forfetare fixe, fie sub forma unor cuantumuri calculate în funcție de suprafață. Această plată este gândită ca un înlocuitor al plăților directe obișnuite, fără a afecta însă alte tipuri de sprijin disponibile.

Documentul subliniază clar că intervenția este concepută de statele membre ca fiind opțională pentru fermieri, aceștia urmând să decidă dacă aleg schema simplificată sau rămân în sistemul clasic de plăți directe, în funcție de avantajele și obligațiile asociate fiecărei variante.

Regulamentul european oferă statelor membre o marjă largă de decizie în ceea ce privește modul concret de aplicare a plății forfetare pentru micii fermieri. Astfel, autoritățile naționale pot stabili sume diferite sau cuantumuri per hectar distincte, corelate cu praguri diferite de suprafață agricolă eligibilă.

Un element important al noii reglementări este faptul că plata anuală acordată fiecărui fermier nu poate depăși plafonul de 3.000 de euro. În interiorul acestui plafon, statele membre pot adapta nivelurile de sprijin în funcție de structura agriculturii naționale și de obiectivele strategice asumate prin Planul Strategic PAC.

De asemenea, printr-o prevedere de derogare, regulamentul permite statelor membre să decidă că plata acordată micilor fermieri nu înlocuiește plățile directe destinate sprijinirii eco-schemelor. Această opțiune permite menținerea stimulentelor pentru practici agricole favorabile mediului, chiar și în cazul fermierilor care aleg plata forfetară.

În document se precizează explicit:

„Pentru angajamentele menționate la primul paragraf litera (b), în cazul în care dreptul intern impune cerințe care depășesc cerințele minime obligatorii corespunzătoare prevăzute în dreptul Uniunii, se poate acorda sprijin pentru angajamente care contribuie la respectarea cerințelor respective”.

Pe lângă mecanismul de plată forfetară, regulamentul introduce și o serie de derogări care pot fi aplicate în cazul micilor fermieri, în funcție de deciziile luate de fiecare stat membru. Una dintre aceste posibilități este excluderea aplicării anumitor standarde GAEC, respectiv GAEC 2 și GAEC 9, stabilite în capitolul I, secțiunea 2 a regulamentului.

Textul actului normativ detaliază și formele pe care le pot lua plățile acordate pentru anumite tipuri de angajamente specifice. În acest context, se arată că:

„Prin derogare, plățile acordate în conformitate cu litera (b) de la paragraful respectiv pentru angajamentele privind bunăstarea animalelor, pentru angajamentele de combatere a rezistenței la antimicrobiene, pentru angajamentele privind practici agricole benefice pentru climă și pentru angajamentele privind conversia la practicile și metodele specifice agriculturii ecologice sau menținerea acestora, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/848 pot lua, de asemenea, forma unei plăți anuale pentru unitățile vită mare”.

În completarea acestor prevederi, regulamentul introduce un nou paragraf care extinde posibilitatea de acordare a plăților și pentru sectorul apicol. Astfel, prin derogare, plățile acordate pot lua, după caz, forma unei plăți anuale pentru stupi, cu aplicarea definiției oficiale pentru termenul „stup”, așa cum este prevăzută în actul delegat menționat la articolul 56 litera (b).

Aceste derogări și opțiuni suplimentare oferă statelor membre instrumente flexibile pentru adaptarea sprijinului acordat micilor fermieri la specificul național și la tipurile de activități agricole desfășurate.