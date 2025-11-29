Administraţia Naţională „Apele Române” a anunţat, sâmbătă seară, că situaţia de la barajul Paltinu este considerată critică, în urma ploilor abundente din ultimele zile. Instituţia a avertizat că problemele s-ar putea prelungi în perioada următoare, întrucât valorile extreme ale turbidităţii apei au dus la imposibilitatea tratării acesteia.

Zeci de mii de oameni din judeţul Prahova au rămas fără apă potabilă, iar autorităţile sunt îndemnate să declare stare de urgenţă pentru a permite intervenţii rapide şi soluţii menite să reducă impactul asupra populaţiei.

Potrivit Apelor Române, situaţia este generată de creşteri bruşte de debite şi de o turbiditate extrem de ridicată a apei acumulate în lacul Paltinu, niveluri care depăşesc cu mult limitele admise pentru tratatea apei brute. Reprezentanţii instituţiei au explicat că aceste fenomene au fost amplificate de nivelurile scăzute ale lacului, necesare lucrărilor aflate în derulare la golirea de fund.

În aceste condiţii, alimentarea cu apă potabilă a fost oprită temporar pentru localităţile Câmpina, Cornu, Breaza, Băneşti, Poiana Câmpina, Şotrile, Telega şi Valea Doftanei, care depind de Staţia de Tratare Voila.

„Creşterile bruşte de debite, însoţite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile scăzute din lac – necesare lucrărilor la golirea de fund – au generat valori care depăşesc limitele admise pentru tratarea apei brute. Din acest motiv, alimentarea cu apă a fost întreruptă temporar în localităţile alimentate din Staţia de Tratare Voila: Câmpina, Cornu, Breaza, Băneşti, Poiana Câmpina, Şotrile, Telega şi Valea Doftanei”, transmit reprezentanții de la Apele Române.

În încercarea de a limita efectele, Apele Române au dispus măsuri tehnice urgente la baraj. Sâmbătă, echipele de specialişti au intervenit pentru schimbarea filtrelor, o operaţiune considerată esenţială pentru reluarea evacuării controlate a apei.

Instituţia a transmis că, în urma intervenţiei, a devenit posibilă repornirea uzinării cu un debit de aproximativ 2 metri cubi pe secundă, iar echipele tehnice monitorizează continuu nivelurile ridicate ale turbidităţii, pentru a identifica momentul în care apa brută poate fi tratată în condiţii corespunzătoare.

În paralel, autorităţile locale şi instituţiile convocate la Prefectura Prahova caută soluţii tehnice care să permită reluarea alimentării cu apă imediat ce parametrii o vor permite. Până atunci, Hidro Prahova distribuie apă potabilă din surse alternative în zonele afectate.

„În urma acestei intervenţii, a fost posibilă repornirea uzinării cu un debit de cca 2 m³/s. Echipele tehnice monitorizează permanent nivelurile foarte ridicate ale turbidităţii, pentru a identifica momentul în care apa brută poate fi tratată în parametri corespunzători. În paralel, instituţiile convocate la sediul Prefecturii lucrează la soluţii tehnice care să permită reluarea alimentării cu apă, imediat ce valorile de turbiditate scad şi apa poate fi tratată în Staţia Voila”, se mai arată în comunicatul transmis sâmbătă seară.

Reprezentanţii Apele Române au precizat că, în discuţiile purtate cu Direcţia de Sănătate Publică Prahova, au insistat pentru reluarea furnizării apei în scop menajer, invocând precedente similare din alte localităţi, precum Curtea de Argeş sau Praid.

De asemenea, instituţia a făcut apel la alţi operatori de apă să sprijine demersul, argumentând că populaţia are nevoie urgentă de soluţii.

În final, instituţia a solicitat autorităţilor judeţene să ia în considerare declararea unei situaţii de urgenţă, astfel încât distribuirea apei menajere să poată fi aprobată rapid în comunităţile afectate.

„În discuţiile repetate de astăzi cu DSP Prahova, Apele Române au insistat ca furnizarea apei în scop menajer, pentru utilităţi casnice, să fie reluată, având în vedere că în ţară există şi alte cazuri similare (de exemplu, Curtea de Argeş, Praid). Totodată, facem apel către alţi operatori de apă să sprijine acest demers în beneficiul populaţiei. În acest context, Apele Române solicită autorităţilor din judeţ să ţină cont de recomandarea noastră, inclusiv prin declararea unei situaţii de urgenţă, care să permită aprobarea distribuirii apei în scop menajer în localităţile afectate până la normalizarea situaţiei, respectiv până când apa va putea fi furnizată în parametri optimi de potabilitate”, mai spun cei de la Apele Române.

Estimările actuale arată că furnizarea apei potabile ar putea fi reluată abia după cel puţin 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor, cu condiţia ca turbiditatea să revină la valori compatibile cu procesul de tratare în Staţia Voila.