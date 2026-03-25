Carolina Novac, secretar de stat în Ministerul Energiei din Republica Moldova, a subliniat că instituțiile reușesc deocamdată să mențină stabilitatea sistemului, însă presiunea este ridicată, iar în scenariul extrem s-ar putea recurge la deconectări în evantai. Totuși, pentru ziua de miercuri nu sunt planificate astfel de măsuri.

Guvernul Republicii Moldova a decis instituirea stării de urgență în sectorul energetic la nivel național, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 25 martie 2026.

”În contextul bombardării LEA Isaccea – Vulcăneşti de către Federaţia Rusă şi oprirea acesteia, există riscul să nu fie acoperit necesarul de consum de energie electrică în Republica Moldova. Instituţiile menţin stabilitatea sistemului, însă presiunea este foarte mare. Scenariul de ultimă opţiune – dacă va fi nevoie pentru a păstra stabilitatea – implică deconectări în evantai. Totuşi, pentru data de 25 martie nu sunt planificate deconectări ale consumatorilor de la reţeaua de energie electrică, iar întreprinderile responsabile şi Ministerul Energiei al Republicii Moldova caută soluţii pentru acoperirea consumului”, a scris pe Facebook Carolina Novac, secretar de stat.

Aceasta a precizat că, în regim de urgență, au fost activate cele patru linii de interconexiune de 110 kV cu România, funcționând în regim insularizat, și a fost repusă în funcțiune linia de 330 kV Bălți–Dnestrovsc, care se afla anterior în mentenanță.

”Totodată, menţionăm că, în prezent, preţul energiei produse de MGRES, calculat în baza preţurilor actuale la gazele naturale, ar creşte cu peste 50%”, a mai scris ea.

Într-o postare ulterioară, Carolina Novac a afirmat că Rusia ar continua în mod deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor.

”Nu se mai limitează la şantaj energetic, implicare în alegeri, activarea grupărilor criminale pentru destabilizări, propagandă mincinoasă, dar atacă constant infrastructura Ucrainei şi, tot mai des, pune în pericol securitatea şi sănătatea moldovenilor. După bombardarea hidrocentralei ucrainene, care a dus la poluarea Nistrului, a lăsat fără apă 4 raioane şi continuă să afecteze mediul şi apele noastre, în această noapte, un nou atac brutal a dus la deconectarea liniei Isaccea-Vulcăneşti, ce asigură, în anumite perioade, şi 60-70% din consumul nostru de electricitate”, a mai scris Novac.

Secretarul de stat a subliniat că situația nu ar fi rezultatul unor accidente, ci ar reprezenta acțiuni deliberate ale Rusiei menite să slăbească Republica Moldova și să o lase fără energie.

”Acţionăm pentru a ne proteja cetăţenii şi sunt sigură că vom trece şi peste aceste provocări. Instituţiile statului vor interveni cu măsurile necesare în următoarea perioadă. Sistemul funcţionează, dar este sub o presiune enormă”, a adăugat ea.

Parlamentul de la Chișinău a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 25 martie, decizia fiind adoptată cu votul majorității deputaților.