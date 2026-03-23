O nouă veste bună pentru români vine astăzi din Senatul României. Instituția a adoptat tacit, luni, 23 martie, un proiect de lege care introduce obligația ca mai multe instituții publice și operatori economici să asigure acces gratuit la apă potabilă pentru cetățeni.

Măsura prevede amplasarea de dozatoare în spații intens circulate, precum gări, aeroporturi, stații de metrou, școli sau unități sanitare.

Proiectul mai are însă un hop de trecut. Inițiativa legislativă urmează să fie analizată de Camera Deputaților, care are rol decizional în acest caz.

Proiectul privind accesul la apă potabilă a fost considerat adoptat tacit după ce termenul pentru dezbatere și vot, stabilit pentru 19 martie, a fost depășit fără o decizie explicită a Senatului.

Conform procedurii parlamentare, actul normativ va fi transmis Camerei Deputaților, unde va fi supus dezbaterii și votului final.

Prin această inițiativă se propune completarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Noile prevederi stabilesc obligații clare pentru instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, dar și pentru operatorii economici care administrează infrastructuri de transport, precum stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi.

Astfel, aceste entități vor trebui să asigure acces gratuit la apă potabilă pentru vizitatori, călători, pacienți sau beneficiari ai serviciilor publice. Dozatoarele vor fi amplasate în zone precum săli de așteptare, holuri de acces sau alte spații de tranzit intens circulate, indiferent dacă locația permite racordarea directă la rețeaua publică de distribuție a apei.

Pentru protejarea sănătății publice, funcționarea dozatoarelor de apă va fi condiționată de respectarea unor măsuri specifice.

Acestea includ dotarea cu pahare de unică folosință realizate din materiale biodegradabile sau reciclabile, dar și încheierea unui contract cu o unitate autorizată care să asigure furnizarea apei, mentenanța și igienizarea periodică a echipamentelor.

În cazul dozatoarelor alimentate cu apă îmbuteliată, furnizorii vor avea obligația de a pune la dispoziția instituției contractante, la fiecare livrare, o copie a celui mai recent buletin de analiză pentru lotul de apă furnizat.

Documentul va trebui să fie disponibil pentru consultare atât la solicitarea cetățenilor interesați, cât și a organelor de control, potrivit prevederilor actului normativ.