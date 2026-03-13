Potrivit informațiilor oferite de prefectul Județului Argeș, autoritățile au dispus luarea tuturor măsurilor necesare pentru izolarea, stoparea și neutralizarea poluării, precum și prevenirea propagării acesteia în aval de baraj.

Prefectul a subliniat că situația trebuie gestionată astfel încât alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeș și a comunelor limitrofe să nu fie afectată. Operatorul local, Aquaterm SA, are responsabilitatea de a monitoriza permanent calitatea apei și de a informa prompt populația despre evoluția situației.

„Am convocat de urgență în această seară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș pentru a dispune toate măsurile necesare în urma unei poluări apărute în lacul de acumulare Vidraru”, a scris Ioana Făcăleaţă pe Facebook.

Mai multe instituții au fost implicate în gestionarea incidentului, printre care Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea, care au obligația de a monitoriza permanent evoluția situației.

„În cadrul ședinței CJSU am dispus:

– Luarea tuturor măsurilor pentru izolarea, stoparea și neutralizarea poluării;

– Stoparea unei eventuale propagări a poluării în aval de baraj;

– Gestionarea situației astfel încât alimentarea cu apă a operatorului Aquaterm AG 98 SA să fie asigurată fără a fi afectată de poluare;

– Operatorul Aquaterm AG 98 SA trebuie să asigure monitorizarea calității apei și informarea promptă a populației;

– Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea și celelalte instituții competente au obligația de a monitoriza permanent evoluția situației”, a mai scris prefectul.

La fața locului au început deja intervenții pentru izolarea sursei poluării, acestea urmând să continue până la eliminarea completă a riscurilor pentru mediu și pentru populație. Măsurile luate vizează protejarea sănătății publice și prevenirea contaminării apei utilizate de localnici.

„La fața locului au început deja intervenții de izolare a sursei poluării și se continua până la eliminarea completă a riscurilor de mediu și pentru populație”, a conchis aceasta.

Ioana Făcăleaţă a declarat, pentru News.ro, că este vorba despre poluare cu combustibil şi cu ulei, aceasta fiind observată după ce sloiurile de gheaţă formate pe suprafaţa lacului s-au topit.

În ceea ce priveşte sursa poluării, prefectul a explicat că, în urmă cu aproximativ o lună, o ambarcaţiune s-a scufundat în apele lacului, iar una dintre ipoteze este că de acolo s-au scurs substanţele poluante care au fost observate abia după topirea gheţii de pe suprafaţa lacului.

Pe de altă parte, o altă ambarcaţiune s-a defectat, recent, în timp ce se afla pe lac, iar o altă ipoteză este ca poluarea să fi provenit de la aceasta.