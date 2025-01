Poluarea aerului în București și în alte mari aglomerări urbane reprezintă o problemă de sănătate publică. Într-un interviu acordat Agerpres, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a explicat măsurile pe care Ministerul Mediului le ia pentru combaterea poluării, în special a poluanților precum oxizii de azot și particulele PM 2,5 și PM 10.

Fechet a subliniat importanța unui plan integrat pentru calitatea aerului și a discutat despre arderile ilegale de deșeuri, o altă sursă majoră de poluare în București.

În ceea ce privește poluarea aerului, ministrul Fechet a subliniat că există mai multe tipuri de poluare, dar cele mai întâlnite sunt cele din traficul rutier și încălzirea rezidențială.

Poluarea cu oxizi de azot, care provine din combustia internă, și particulele fine PM 2,5 și PM 10 sunt printre cei mai periculoși poluanți, având un impact semnificativ asupra sănătății oamenilor, în special asupra vârstnicilor și copiilor.

Ministerul Mediului a făcut progrese semnificative în monitorizarea calității aerului, având peste 30 de stații de monitorizare în zona București-Ilfov. Aceste stații oferă informații în timp real despre poluarea din oraș.

Cu toate acestea, ministrul a subliniat că este necesar ca autoritățile locale, precum Primăria Generală a Capitalei și primăriile de sector, să fie mai implicate în implementarea măsurilor pentru reducerea poluării.

Un alt punct critic este Planul Integrat de Calitate a Aerului, așteptat de mulți ani de către autoritățile locale și Curtea Europeană de Justiție.

Acest plan trebuie să identifice sursele principale de poluare și să propună măsuri pentru a le reduce.

„E posibil ceea ce scrie în PICA – acest Plan de Calitate a Aerului – să nu fie adecvat, să nu fie o măsură care să aibă efect. Înainte de a afla răspunsul la această situație, cred că trebuie să ne asigurăm că am identificat sursa, că am propus un instrument de a gestiona sursa respectivă și a diminua poluanții generați și de a evalua eficiența acelei măsuri. Or, astăzi ne lipsește și planul în sine, ne lipsesc și măsurile și fiecare face ce crede de cuviință în propriul UAT, în propriul sector.

Din păcate, uitându-ne pe cifre, lucrurile nu sunt nici astăzi îmbucurătoare, Bucureștiul fiind una dintre zonele în continuare puternic afectate de o calitate precară a aerului” a spus Fechet, menționând că înainte de implementare trebuie realizată o evaluare a eficienței acestora.