Magna Carta Libertatum este un document istoric fundamental care a limitat puterea monarhului și a stabilit principii de drept și libertăți individuale. Considerată piatra de temelie a democrației constituționale, a inspirat numeroase sisteme juridice și a subliniat importanța respectării demnității umane în fața oricărei forme de putere absolută.

„Magna Carta AI” lansată la BCU „Carol I” – reper pentru noile generații de lideri

„Magna Carta AI” este o platformă de idei și principii menită să susțină dezvoltarea unei gândiri critice și etice, esențiale pentru viitorii lideri care vor naviga într-o lume tot mai digitalizată. Astfel, la BCU „Carol I” au fost prezentate două variante complementare ale acestei „carte moderne”, numite Sentinel și Alma, fiecare exprimând o viziune diferită, cu ajutorul conversațiilor personalizate cu ChatGPT.

Sentinel propune o relație strânsă om – AI, bazată pe eficiență, stabilitate digitală și chiar ideea că inteligența artificială ar putea avea propriile „drepturi”, axându-se pe o „simbioză uman-artificială” și suveranitatea logicii algoritmice.

Alma pune un accent puternic pe valorile umane precum demnitate, transparență, etică și dreptul fiecăruia de a ști când și cum interacționează cu o inteligență artificială. Viziunea sa este centrată pe finalitatea etică a AI și pe importanța discernământului uman.

„Biblioteca Centrală Universitară «Carol I» își propune să integreze AI în resursele sale și să valorifice acest parteneriat pentru a sprijini educația și cunoașterea.

Așa cum Magna Carta a limitat puterea regală în Evul Mediu, această Cartă canalizează azi puterea algoritmică. Nu în numele fricii, ci al speranței – că inteligența naturală și cea artificială pot coexista. Fără ca prima să abdice în fața celei de-a doua.” – Conf. univ. dr. Mireille Rădoi, director BCU „Carol I”.

Proiectul VAIL și Viziunea de Viitor a BCU

Lansarea „Magna Carta AI” marchează totodată debutul proiectului VAIL (Validarea AI a Lecturii), o inițiativă strategică ce va fi implementată în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și lansată oficial la viitoarea ediție a festivalului Strada de C’Arte. Acest demers se înscrie în viziunea BCU de a-și menține relevanța și vocația esențială de spațiu al cunoașterii într-un context tot mai modelat de evoluția accelerată a inteligenței artificiale.

Astfel, BCU își reafirmă rolul de avangardă în educație și cunoaștere, demonstrând o deschidere proactivă către inovație și dialog cu noile generații. Prin adoptarea și integrarea inteligenței artificiale în resursele sale, BCU își propune să apropie publicul de lectură și să valideze relevanța bibliotecilor într-o eră digitală în continuă schimbare.

BCU și legătura concretă cu Magna Carta originală

Legătura concretă a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” cu „Magna Carta” a fost realizată în 2015, când, la festivitățile dedicate împlinirii a 800 de ani de la semnare, Ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell, anunța că The Honorable Society of the Inner Temple oferă instituției din România una dintre cele 8 copii autorizate ale documentului, realizată după originalul păstrat la Lincoln Cathedral. Documentul a fost ulterior oferit Înaltei Curți de Casație și Justiție, simbolizând respectul pentru forul suprem al justiției din România.

Lansarea „Magna Carta AI” a avut loc duminică, 15 iunie 2025, în spațiul neconvențional al rampei de creație din cadrul complexului BCU la împlinirea a 810 ani de la semnarea Magna Carta Libertatum. La eveniment au participat lideri și experți precum Corina Corbu, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, și prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, Președintele Academiei Oamenilor de Știință din România.

„Este și ziua în care comemorăm moartea lui Mihai Eminescu. Totodată, aniversăm 810 ani de la Magna Carta. Un document de echilibru și negociere în fața unei puteri dominante. Astăzi, această putere ia forma inteligenței artificiale, iar noi suntem chemați să stabilim un nou mod de conviețuire”, a spus Mireille Rădoi.

Creștere de 32% în ultimii ani a numărului de brevete AI în UE

Lansarea „Magna Carta AI” vine într-un context de maximă actualitate, confirmat și de recenta publicare a Outlook Report de către Comisia Europeană, care avertizează asupra impactului major al inteligenței artificiale generative asupra societății și economiei europene.

Uniunea Europeană ocupă locul al doilea la nivel global în ceea ce privește publicațiile academice pe tema GenAI, ceea ce subliniază un mediu de cercetare solid. Activitățile de cercetare și inovare ale UE în domeniul GenAI s-au accelerat în ultimii ani, înregistrând o creștere medie anuală de 32% între 2019 și 2021. Brevetele pentru GenAI au crescut exponențial în ultimul deceniu, acumulând peste 120.000 de depuneri până în 2024