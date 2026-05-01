Producătorii auto își restructurează masiv activitatea la nivel global pentru a răspunde presiunii concurenței din China.

Reducerile de personal din inginerie și cercetare-dezvoltare anunțate de Renault și Stellantis reflectă mai mult decât o simplă strategie de reducere a costurilor. Aceste restructurări vizează în mod special Europa și se înscriu într-o tendință mai amplă la nivelul industriei auto.

Companiile auto își reconfigurează modul de lucru și își regândesc activitățile, inclusiv pe segmentul energetic, ceea ce are efecte directe asupra modului în care sunt organizate echipele de inginerie și dezvoltare.

Schimbările anunțate de Renault și Stellantis nu sunt izolate, ci fac parte dintr-un proces mai larg de adaptare. Acestea au impact atât asupra angajaților, cât și asupra furnizorilor, întrucât anumite posturi sunt eliminate, în timp ce cererea de competențe se mută tot mai mult către zona de software și dezvoltare digitală.

În cazul Renault, compania auto a reușit să reducă durata de dezvoltare a noului model Twingo la 21 de luni, utilizând inclusiv centrele sale de cercetare și dezvoltare din Shanghai. Noul director general, François Provost, își propune să extindă aceste metode și la TechnoCentre Renault, principalul centru de inginerie și cercetare al companiei situat în apropiere de Paris, unde sunt concepute și testate noile modele.

Volkswagen trece prin cea mai amplă reorganizare din istoria sa modernă, pe fondul presiunii exercitate de marjele de profit în scădere și de competiția tot mai puternică din China, unde grupul pierde semnificativ cotă de piață. În acest context, compania a anunțat măsuri drastice, inclusiv reducerea a aproximativ 50.000 de locuri de muncă la nivel global până în 2030, cu un impact deosebit de puternic în perioada 2025–2026.

Restructurarea nu vizează doar producția, ci și divizia de software Cariad, precum și departamentele de inginerie ale mărcilor Audi și Porsche. În plus, Volkswagen centralizează funcțiile de cercetare-dezvoltare la Wolfsburg, cu scopul de a elimina suprapunerile și de a reduce costurile generate de duplicarea activităților între brandurile grupului.

„În total, aproximativ 50.000 de locuri de muncă urmează să fie reduse până în 2030 în cadrul Grupului Volkswagen în Germania. Trebuie să ne pregătim pentru faptul că vom intra sub o presiune imensă a prețurilor. Acesta este un stimulent major pentru noi să lucrăm intensiv pe partea de costuri”, a spus Oliver Blume, CEO al Volkswagen Group, în scrisoarea către acționari inclusă în raportul anual, publicată la data de 11 martie 2026.

Ford, după un pariu puternic pe electrificare, a început să își ajusteze strategia și să încetinească ritmul transformării. În 2026, compania auto continuă procesul de restructurare început în anii anteriori, fiind estimate între 8.000 și 11.000 de posturi vizate de reduceri, pe măsură ce Ford trece de la dezvoltarea exclusivă a vehiculelor electrice către platforme hibride mai flexibile.

Directorul general Jim Farley a recunoscut public că structura companiei este „prea greoaie” și că nivelul costurilor nu este competitiv în raport cu rivali precum Tesla și BYD. În acest proces, ingineria este regândită astfel încât să reducă complexitatea tehnică, cu mai puține componente fizice și o integrare mai mare a software-ului.

„Trebuie să fim competitivi pe viteză și costuri aici, în Australia, față de China, Vietnam sau alte locuri. Există o primă pentru inovație, dar guvernul dumneavoastră trebuie să decidă: vreți ingineri în țara voastră sau vreți să fiți o țară de coafori și bancheri? Acea inginerie poate fi făcută în multe alte locuri mai ieftin și mai rapid”, a afirmat Jim Farley, CEO Ford, într-o conferință de presă ce a avut loc la Guvernul Australiei pe data de 6 martie 2026.

Mercedes-Benz, deși activă în segmentul premium, nu este ferită de presiunile industriei. Strategia companiei pentru 2026 pune accent pe reducerea costurilor de producție cu aproximativ 10% până în 2027, în paralel cu o reorganizare a activităților de dezvoltare.

Mercedes-Benz a început să utilizeze rețele de cercetare din China pentru a accelera dezvoltarea sistemelor de infotainment și a tehnologiilor de conducere autonomă, considerând că ingineria locală oferă un avantaj de viteză și cost în aceste domenii.

„Privind înainte, ne vom aprofunda localizarea în China – dezvoltând și construind mai multe vehicule acolo, utilizând în același timp tot mai mult China ca sursă de inovație pentru Mercedes-Benz la nivel mondial. Acest lucru va folosi pe deplin avantajele lanțului de aprovizionare local și ale structurii de costuri din China”, a spus Ola Källenius, Președinte al Consiliului de Administrație (CEO) Mercedes-Benz Group AG, în discursul său de la salonul Auto China 2026, Beijing, 24 aprilie 2026.

În cazul General Motors, anul 2026 a debutat cu întreruperi temporare de activitate și concedieri în fabrici importante dedicate vehiculelor electrice, inclusiv la uzina Factory Zero din Detroit.

Compania auto își restructurează, de asemenea, echipele de inginerie pentru a integra mai eficient software-ul cu hardware-ul, după ce problemele software de pe modelele anterioare au generat întârzieri costisitoare și au evidențiat necesitatea unei coordonări mai strânse între cele două domenii.