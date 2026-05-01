Modelul emblematic al mărcii, Dacia Spring, rămâne în 2026 una dintre cele mai accesibile mașini electrice din Europa. În România, prețul pornește de la aproximativ 17.900 euro pentru versiunea de bază, putând ajunge spre 22.900 euro pentru variante mai bine echipate.

Totuși, Dacia pregătește deja un înlocuitor pentru Spring, programat pentru lansare în a doua parte a anului 2026. Noul model ar urma să coste sub 18.000 de euro și să fie produs în Europa, într-o încercare clară de a reduce dependența de importurile din China și de a răspunde presiunii concurenței.

Cea mai mare provocare pentru Dacia vine din partea producătorilor chinezi, în special prin modelul BYD Dolphin Surf. Acesta are un preț de pornire în jur de 18.900 euro în Europa, dar poate ajunge la peste 22.000 euro în funcție de echipare. Comparativ cu Dacia Spring, modelul BYD oferă:

baterii mai moderne (Blade Battery);

autonomie mai mare (peste 300 km în unele versiuni);

dotări avansate de siguranță și infotainment.

Această combinație pune presiune directă pe Dacia, deoarece diferența de preț nu mai este atât de mare, dar diferența de tehnologie este semnificativă. În plus, BYD a accelerat expansiunea în Europa, ceea ce înseamnă o disponibilitate mai mare pentru clienți.

Pe lângă competiția asiatică, Dacia se confruntă și cu un val de modele europene electrice ieftine. Un exemplu relevant este Renault Twingo E-Tech, lansat în 2026, cu un preț de pornire între aproximativ 18.300 și 19.500 euro.

Twingo E-Tech vine cu:

autonomie de circa 260 km,

design modern și echipare mai bogată,

platformă tehnologică nouă (AmpR Small).

Acest model este deosebit de important pentru că folosește aceeași bază tehnică pe care o va utiliza și viitoarea Dacia electrică, ceea ce sugerează o apropiere între cele două modele, dar și o competiție internă în cadrul grupului Renault.

Anul 2026 a marcat o creștere de modele electrice accesibile. Potrivit analizelor din industrie, tot mai multe vehicule sub 25.000 euro intră pe piață, inclusiv noi modele de la Volkswagen, Hyundai sau Fiat.

Această tendință schimbă complet poziționarea Dacia. În trecut, Spring era aproape fără concurență în zona sub 20.000 euro. Totuși, acum există mai multe alternative apropiate ca preț, dar superioare ca tehnologie.

Dacia își păstrează în 2026 poziția de unul dintre cei mai accesibili producători de mașini electrice din Europa, în principal datorită prețului de achiziție. Modelul Dacia Spring rămâne disponibil pe piața românească și europeană la un preț care pornește de la aproximativ 17.900-18.900 de euro, în funcție de echipare, ceea ce îl menține în continuare în zona de entry-level a segmentului electric. În plus, prin programele de subvenții disponibile în mai multe state europene, costul final poate scădea semnificativ, chiar sub pragul de 12.000 de euro în anumite condiții, ceea ce îl face în continuare unul dintre cele mai ieftine vehicule electrice noi de pe piață.

Un alt avantaj important este costul redus de utilizare. Dacia promovează Spring ca un model eficient pentru deplasările urbane, cu un consum energetic redus și cheltuieli de exploatare mai mici comparativ cu un vehicul pe combustie internă. În acest context, mașina rămâne atractivă pentru utilizatorii care caută o soluție simplă și economică pentru mobilitatea zilnică în oraș.

Totuși, în 2026, limitele modelului devin tot mai vizibile în raport cu noile generații de mașini electrice. Autonomia Dacia Spring este de aproximativ 225 km în regim WLTP, un nivel mai redus decât cel oferit de noii concurenți direcți. De exemplu, Renault Twingo E-Tech, lansat în aceeași perioadă, oferă în jur de 263 km autonomie WLTP, în timp ce modele precum BYD Dolphin Surf pot depăși 300 km în anumite configurații, ceea ce le oferă un avantaj clar în utilizarea mixtă sau extraurbană.

Pe lângă autonomie, diferențele apar și la nivel de dotări și tehnologie. Noile modele din segmentul electric accesibil vin cu sisteme de asistență mai avansate, infotainment modern și o experiență generală mai apropiată de cea a modelelor din clase superioare. În comparație, Dacia Spring rămâne un model gândit în principal pentru simplitate și funcționalitate, cu un nivel de echipare mai redus, în linie cu filosofia de cost minim a mărcii.

De asemenea, performanțele dinamice ale modelului sunt modeste în raport cu rivalii săi. Versiunile Dacia Spring dezvoltă între aproximativ 45 și 65 de cai putere, în timp ce concurenții direcți din 2026, precum Renault Twingo E-Tech sau unele modele BYD, urcă semnificativ peste acest nivel, oferind accelerații mai bune și o experiență de condus mai flexibilă.

Caracteristică Dacia Spring (2026) BYD Dolphin Surf (2026) Renault Twingo E-Tech (2026) Preț de pornire ~17.900 – 18.900 € (sub ~12.000 € cu subvenții) ~18.900 – 22.000 € ~18.300 – 19.500 € Autonomie (WLTP) ~225 km ~300 – 350 km (în funcție de versiune) ~260 – 270 km Putere ~45 – 65 CP până la ~150+ CP (în funcție de versiune) ~80+ CP Segment city car entry-level city car / compact urban EV city car urban modern Tehnologie & dotări basic, orientat pe cost avansat (baterii LFP, infotainment modern) echipare mai bogată, platformă nouă Profil utilizare oraș, navetă scurtă urban + extraurban urban, echilibru între oraș și drumuri scurte Avantaj principal cel mai mic preț total autonomie + tehnologie echilibru între preț și dotări

În 2026, competiția pentru Dacia pe piața mașinilor electrice este mai intensă ca niciodată. Modele precum BYD Dolphin Surf sau Renault Twingo E-Tech arată că segmentul accesibil nu mai înseamnă compromisuri majore.

Dacia încearcă să răspundă printr-un nou model electric sub 18.000 euro, însă succesul acestuia va depinde de echilibrul dintre preț, autonomie și tehnologie. Într-o piață în care diferențele de preț se reduc, iar dotările cresc rapid, simplul avantaj al costului nu mai este suficient pentru a domina.