Potrivit unui mesaj transmis clienților, Raiffeisen Bank va permite autorizarea tranzacțiilor online cu cardul bancar direct din aplicația Smart Mobile. Pentru a utiliza această funcționalitate, este necesară instalarea versiunii actualizate a aplicației din Google Play, App Store sau App Gallery.

Schimbarea elimină, pentru majoritatea plăților, necesitatea folosirii aplicației SmartToken, oferind o procedură mai simplă și mai rapidă.

Clienții care folosesc aplicația Smart Mobile vor autoriza plățile online cu cardul direct din aplicație. Autorizarea se va face prin credențialul ales de utilizator, respectiv PIN, amprentă sau recunoaștere facială.

Rămâne disponibilă și varianta clasică, prin Parolă Statică și cod OTP primit prin SMS, pentru cei care preferă această metodă.

Pentru clienții care au activ doar serviciul Raiffeisen Online, metoda de autorizare rămâne neschimbată. Plățile online vor putea fi aprobate în continuare folosind Parola Statică și codul OTP transmis prin SMS.

Banca precizează că acești clienți pot opta oricând pentru serviciul de mobile banking Smart Mobile, care oferă mai multe funcționalități și o modalitate mai comodă de autorizare.

În cazul plăților inițiate din aplicația Smart Mobile, dacă dispozitivul este înregistrat și autorizarea biometrică este activă, se aplică reguli diferite în funcție de valoarea tranzacției.

Pentru tranzacții sub 10.000 de lei, autorizarea se face direct în Smart Mobile, folosind amprenta sau recunoașterea facială. Pentru tranzacțiile care depășesc 10.000 de lei, autorizarea se va face în continuare prin aplicația SmartToken, folosind credențialele stabilite de utilizator.

În cazul versiunii Smart Mobile destinată adolescenților cu vârste între 14 și 18 ani, utilizatorii vor avea, pe lângă varianta de autorizare prin Parolă Statică și OTP, și opțiunea de a autoriza plățile online direct din aplicație, folosind credențialul ales.

Această opțiune completează metodele existente și oferă o experiență similară celei disponibile pentru utilizatorii adulți.

Raiffeisen Bank precizează că, după data de 3 decembrie 2025, folosirea aplicației Smart Mobile va fi considerată acceptare a noilor Termeni și condiții aferente acestui serviciu.

Relațiile contractuale privind Smart Mobile se vor derula conform prevederilor noii versiuni a termenilor, actualizați în contextul introducerii noului flux de autorizare a plăților online.