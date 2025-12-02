La finalul lunii noiembrie 2025, rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au ajuns la 65,408 miliarde de euro, ușor peste nivelul de 65,347 miliarde de euro înregistrat la 31 octombrie 2025. În luna respectivă, intrările au însumat 2,544 miliarde de euro, provenind, printre altele, din modificarea rezervelor minime în valută constituite de bănci la BNR și alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor. Ieşirile au totalizat 2,483 miliarde de euro, incluzând plăți de rate și dobânzi pentru datoria publică în valută (aproximativ 853 milioane euro), modificarea rezervelor minime și plăți către Comisia Europeană, potrivit datelor băncii centrale.

”La 30 noiembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65,408 miliarde euro, faţă de 65,347 miliarde euro la 31 octombrie 2025. În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni: Intrări de 2,544 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor şi altele; Ieşiri de 2,483 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (aproximativ 853 milioane euro); plăţi din contul Comisiei Europene şi altele”, arată datele băncii centrale.

Rezervele de aur au rămas constante la 103,6 tone, valoarea acestora fiind estimată la 12,011 miliarde de euro, în funcție de prețurile internaționale.

Astfel, rezervele internaționale ale României, incluzând valutele și aurul, au crescut de la 76,885 miliarde de euro la 31 octombrie 2025, la 77,419 miliarde de euro la 30 noiembrie 2025, atingând cea mai ridicată valoare istorică.

Pentru luna decembrie 2025, plățile scadente pentru datoria publică în valută, directă sau garantată de Ministerul Finanțelor, sunt estimate la aproximativ 647 milioane de euro.