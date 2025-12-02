Dragoș Pîslaru: Guvernul pregătește o rezervă bugetară pentru 2026 în cazul reducerii fondurilor europene

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat că, dacă România pierde fonduri europene, bugetul pentru 2026 va fi construit astfel încât proiectele europene să poată continua, chiar dacă ar trebui finanțate din bani românești. El a spus că se va pune deoparte o sumă de siguranță.

Pîslaru a precizat că banii primiți acum prin cererile de plată sunt folosiți în principal pentru fluxul de numerar, ca statul să aibă banii necesari la timp. El a menționat că cea mai importantă sumă este de 2,62 miliarde de euro din cererea de plată numărul 4, bani care ar trebui să intre în primul trimestru din 2025. Pîslaru a spus că aceasta este speranța ministerului.

Referitor la fondurile din cererea de plată numărul 3, oficialul român a explicat că, în bugetul de anul viitor, statul poate face doar ceea ce se face de obicei în astfel de situații: să provizioneze, adică să pună deoparte bani pentru orice eventualitate. El a spus că Guvernul va estima o anumită sumă ca rezervă pentru anul viitor, astfel încât, dacă se reduc banii care trebuie recuperați, să existe acoperire. Pîslaru a precizat că această rezervă se va face în special pentru partea de granturi.

Pîslaru a spus că procedura este una tehnică și se folosește atunci când există un risc sau o probabilitate greu de calculat. În astfel de cazuri, statul își rezervă o sumă ca să poată acoperi eventualele pierderi. Conform spuselor sale, bugetul poate fi construit chiar și fără un răspuns final de la Comisia Europeană, atâta timp cât există această sumă de siguranță.

„Banii pe care noi îi primim acum în aceste cereri de plată sunt mai degrabă pentru zona de cash flow, adică pentru a ne asigura că avem un flux de numerar de care avem nevoie. Asta e speranța noastră. În acest moment, noi în asumția de bugetare pe anul viitor nu avem decât cum să facem ceea ce se întâmplă de obicei la finanță, să provizionăm. Discutăm aici ca să fie foarte clar mai ales din zona de grant. Vom avea această provizionare astfel încât să putem avea un buget care are rezerva asumată legată de această diminuare. Îți rezervi o sumă pentru a putea să acoperi”, a explicat Pîslaru.

Pîslaru a anunțat, totodată, că există o întârziere la cererea de plată numărul 4 din PNRR, din cauza contestației depuse la CCR privind pachetul fiscal. El a spus că CCR va da o decizie pe 10 decembrie, iar termenul pentru depunerea cererii de plată este 15 decembrie.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a explicat că cererea de plată 4 avansează, că majoritatea jaloanelor sunt pregătite și trimise la Comisia Europeană și că deja au primit unele observații de acolo. El a spus că nu vor trimite cererea doar ca să fie trimisă, ci vor să se asigure că toate țintele și jaloanele sunt clarificate împreună cu Comisia Europeană. Cererea de plată include 62 de jaloane și are o valoare de 2,62 miliarde de euro.

Pîslaru a precizat că sunt întârzieri față de planul inițial. Documentele ar fi trebuit pregătite până la finalul lunii noiembrie, dar contestația de la CCR îi obligă să aștepte. El a zis că termenul CCR este 10 decembrie, iar depunerea cererii trebuie făcută până pe 15 decembrie. Până atunci, a menționat că mai sunt câteva aspecte de rezolvat, dar că nu sunt foarte complicate. Ar mai lipsi doar un act normativ: o hotărâre de guvern pentru reorganizarea Romsilva, necesară după o ordonanță recentă. Restul sunt chestiuni tehnice.

Potrivit spuselor sale, echipa este încrezătoare că va termina la timp și că va depune cererea până pe 15 decembrie. El a adăugat că au început deja încărcarea documentelor și dovezilor în sistemul de comunicare cu Comisia Europeană, numit Phoenix.