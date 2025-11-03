Potrivit datelor BNR, la 31 octombrie 2025, rezervele valutare ale băncii centrale se situau la 65,347 miliarde de euro, în creștere față de 65,015 miliarde de euro la 30 septembrie 2025. În luna octombrie, intrările au totalizat 5,516 miliarde de euro, provenind în principal din modificarea rezervelor minime obligatorii în valută ale băncilor, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor – inclusiv aproximativ 3 miliarde de euro din emisiuni nete de euroobligațiuni – și alte surse.

Pe de altă parte, ieșirile au însumat 5,184 miliarde de euro, reprezentând plăți pentru modificarea rezervelor minime, rambursarea ratelor și dobânzilor datoriei publice în valută (inclusiv scadențe de euroobligațiuni de circa 2,110 miliarde de euro), plăți către Comisia Europeană și alte tranzacții.

”La 31 octombrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65,347 miliarde euro, faţă de 65,015 miliard euro la 30 septembrie 2025. În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni: Intrări de 5,516 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor (inclusiv sumele rezultate din emisiunile unor euroobligaţiuni ale Ministerului Finanţelor în valoare netă de aproximativ 3 miliarde euro) şi altele; Ieşiri de 5,184 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (din care scadenţă euroobligaţiuni în sumă de aproximativ 2,110 miliarde euro); plăţi din contul Comisiei Europene şi altele”, arată datele BNR.

La 31 octombrie 2025, rezervele de aur ale României s-au menținut la 103,6 tone, valoarea acestora situându-se la 11,538 miliarde de euro, în contextul evoluțiilor prețurilor internaționale.

Rezervele internaționale totale ale României (valute plus aur) au ajuns la 76,885 miliarde de euro, în creștere față de 75,786 miliarde de euro la 30 septembrie 2025.

Plățile scadente în luna noiembrie 2025 pentru datoria publică în valută, fie directă, fie garantată de Ministerul Finanțelor, se ridică la aproximativ 910 milioane de euro.