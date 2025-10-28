Noul proiect de lege prevede că persoanele care contractează credite de nevoi personale vor putea anula contractul în termen de 14 zile. Această măsură le permite consumatorilor să renunțe la împrumut fără a suporta penalități sau comisioane, fiind necesar doar să returneze suma primită.

De asemenea, legea le conferă clienților mai multă libertate și protecție în relația cu băncile. Instituțiile financiare vor trebui să se asigure că împrumuturile oferite sunt compatibile cu situația financiară a fiecărei persoane, prevenind astfel supra-îndatorarea.

Andrei Cazacu, broker de credite:

„Schimbările propuse urmăresc să răspundă provocărilor aduse de digitalizare și de noile produse financiare cum ar fi sisteme de tip „cumpără acum și plătește mai târziu”, dar să și prevină riscul de supraîndatorare. Se iau măsuri și pentru supraîndatorarea clienților, adică se interzice pe viitor ca acei clienți să solicite un produs de creditare astfel încât să nu depășească gradul natural de maxim 40%”.

Proiectul prevede măsuri clare pentru situațiile în care debitorii întâmpină dificultăți în rambursarea ratelor. Banca are obligația de a oferi consiliere financiară și nu poate recurge imediat la executare silită sau la vânzarea creditului fără notificarea clientului.

Astfel, clienții au dreptul să fie informați în detaliu dacă banca decide să vândă creditul și condițiile inițiale nu pot fi modificate fără acordul lor. De asemenea, nu vor fi percepute comisioane suplimentare pentru aceste situații.

Andreea Costescu, analist financiar:

„La fel ai și protecție în cazul în care întâmpini dificultăți financiare, de exemplu, nu mai poți să plătești rata. Banca trebuie să vină să îți recomande consiliere financiară și să nu recurgă imediat la executare silită sau să vândă creditul imediat. Chiar și în cazul în care creditul este vândut tu trebuie să fii notificat, adică trebuie să știi că banca ti-a vândut creditul, iar condițiile creditului nu trebuie să se schimbe, nu ai alte comisioane, nu trebuie să plătești nimic altceva în plus”, a spus el pentru ProTV.

Conform proiectului, românii vor putea să își achite creditele mai devreme, fără a plăti comisioane ascunse. În astfel de cazuri, băncile vor fi obligate să reducă dobânzile și comisioanele corespunzătoare perioadei rămase.

De exemplu, un credit de 50.000 de lei poate fi rambursat parțial anticipat, iar comisionul aplicabil este menționat clar în contract, de regulă 1%. Scopul este de a elimina ambiguitățile și de a crește transparența în relația cu consumatorul.

Claudiu Trandafir, broker de credite:

„Au fost situații și din păcate sunt în continuare situații pe anumite contracte cu instituțiile non-bancare unde nu există specificat foarte clar acel comision de rambursare anticipată sau dacă este specificat este foarte mic și valoarea lui este extrem de mare, adică poate să urce și până la 3%. Nu vor să îl elimine, vor să îl clarifice”.

În plus, proiectul interzice reclamele care promovează împrumuturi ușor de obținut sau încurajează supra-îndatorarea. Băncile vor fi obligate să ofere informații complete și corecte cu privire la costurile creditului și la riscurile asociate.

Inițiativa urmărește să responsabilizeze instituțiile financiare și să protejeze consumatorii de practici agresive sau înșelătoare, oferind totodată claritate și predictibilitate în raport cu obligațiile financiare asumate.

Proiectul de lege se află în prezent în dezbatere publică și urmează să fie supus aprobării după finalizarea consultării cu actorii implicați.