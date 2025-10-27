Centrul ICSID, instituția internațională de arbitraj afiliată Băncii Mondiale, a anunțat că respinge cererea Guvernului României de a încheia procedura arbitrală deschisă de Eurohold Bulgaria AD și Euroins Insurance Group AD (EIG).

Cele două companii contestă decizia autorităților române de a retrage licența de funcționare a Euroins România și de a o declara insolventă.

Procesul a fost inițiat în mai 2024, când Eurohold și EIG au depus o cerere de arbitraj la ICSID, invocând nerespectarea Acordului bilateral de protejare a investițiilor dintre România și Bulgaria, semnat în 1994. Valoarea totală a despăgubirilor solicitate depășește 500 de milioane de euro.

EIG, care este unul dintre cei mai mari investitori bulgari din România, afirmă că a injectat aproximativ 300 de milioane de euro în piața locală a asigurărilor. Statul român a cerut încetarea procedurii pe motiv de „lipsă de temei juridic”, însă tribunalul de arbitraj de la Washington a respins această poziție, permițând continuarea cazului.

Potrivit comunicatului, Eurohold și EIG intenționează să deschidă un nou dosar la ICSID, distinct de cel actual, bazat pe încălcarea legislației române privind investițiile (OUG nr. 92/1997 și Legea nr. 241/1998).

Cele două companii au încercat anterior să adauge aceste argumente în procedura deja în curs, dar cererea a fost respinsă, motiv pentru care urmează o a doua serie de arbitraje.

„Eurohold și EIG solicită dreptate și despăgubiri pentru multiplele acte ilegale ale autorităților române, care au prejudiciat activitatea EIG în România și au distrus-o complet în cazul Euroins România”, se arată în poziția companiei. Reprezentanții grupului mai susțin că deciziile autorităților române au afectat întreaga piață de asigurări, inclusiv pe asigurați și părțile vătămate.

Înainte de a apela la arbitrajul internațional, Eurohold și EIG au trimis o notificare oficială de litigiu Guvernului României, propunând o soluționare amiabilă. Potrivit companiei, autoritățile de la București nu au oferit niciun răspuns și nu au inițiat negocieri.