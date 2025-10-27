Senatorii au votat în plen eliminarea prevederii privind scutirea temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale.

Decizia a venit în urma cererii de reexaminare formulate de președintele României, Nicușor Dan, asupra proiectului de lege care fusese adoptat încă din noiembrie 2024, însă care nu intrase în vigoare.

Scutirea ar fi trebuit să fie aplicată doar până la 31 iulie 2025, fiind introdusă în comisiile parlamentare chiar înainte de votul final asupra legii.

Parcursul legislativ al actului normativ a fost unul complicat. În decembrie 2024, fostul președinte Klaus Iohannis contestase legea la Curtea Constituțională, însă obiecția viza un alt articol din text, referitor la contribuțiile datorate de Institutul Teologic Baptist către ANAF.

Curtea a respins sesizarea în iulie 2025, apreciind că prevederea respectivă era menită să prevină situațiile de dublă taxare.

După această etapă, proiectul s-a reîntors la Palatul Cotroceni, iar actualul șef al statului a hotărât la începutul lunii octombrie să nu promulge documentul și să solicite o nouă examinare în Parlament.

Președintele a argumentat că scutirea propusă pentru zona cripto nu este compatibilă cu principiile de echitate fiscală și nici cu angajamentele asumate de România prin PNRR, în special componentele dedicate reformei fiscale.

Totodată, el a apreciat că măsura contravine direcției fiscal-bugetare stabilite de Guvern, care urmărește eliminarea facilităților și creșterea colectării, inclusiv prin majorarea impozitului aplicat câștigurilor din tranzacții cu criptomonede de la 10% la 16%, măsură adoptată deja pentru veniturile realizate începând cu 2026.

Administrația Prezidențială a atras atenția că introducerea unei derogări de impozitare pentru tranzacțiile cu monede virtuale ar afecta negativ efortul de consolidare fiscală, ar crea un precedent de tratament preferențial, ar submina încrederea în coerența politicilor fiscale ale statului și ar transmite un mesaj incert contribuabililor și piețelor financiare.

De asemenea, președintele a subliniat că articolul privind scutirea a fost introdus în etapa finală a procesului parlamentar, fără o analiză adecvată a impactului bugetar, ceea ce, în opinia sa, contravine exigențelor constituționale.

Impactul pe care l-ar fi avut aplicarea scutirii rămâne neclar, din moment ce aceasta ar fi vizat doar câștigurile realizate după intrarea în vigoare a legii și până la 31 iulie 2025. Proiectul, în forma revizuită, se va întoarce acum în Camera Deputaților, care are rol decizional.