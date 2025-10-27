Autoritățile fiscale au identificat tranzacții suspecte între Cristela Georgescu și firma Marsala Koncept SRL, companie care a intrat ulterior în insolvență. Conform raportului administratorului judiciar, PFA-ul deținut de soția lui Călin Georgescu ar fi primit 40.000 de lei pentru servicii pentru care nu există dovezi clare privind prestarea efectivă.

Tranzacția, documentată printr-un contract de prestări servicii, ridică întrebări legate de legalitatea și transparența operațiunii. Oficialii ANAF subliniază că nu au fost prezentate documente sau alte elemente care să confirme că activitatea pentru care au fost achitați banii a fost realizată.

Datele financiare ale PFA-ului nu sunt publice, astfel că informațiile despre modul în care suma a fost utilizată sau înregistrată rămân limitate. Raportul administratorului judiciar indică că plata către PFA-ul Cristelei Georgescu ar putea fi considerată nejustificată în contextul insolvenței firmei.

În paralel, Cristela Georgescu desfășoară și activități prin firma Cristela Georgescu Education SRL, înființată la sfârșitul anului 2023. Societatea are un singur angajat și a raportat, în 2024, o cifră de afaceri de aproximativ 250.000 de lei și un profit net de 25.727 de lei.

Firma Marsala Koncept SRL a fost fondată în 2014 și, până în 2023, a fost controlată de Osman Elbis și Ionel Rusen, fiecare deținând 50% din părți. În urmă cu doi ani, Rusen și-a cedat partea deținută asociatului său, iar el este cunoscut ca apropiat al lui Călin Georgescu.

De asemenea, Rusen și Georgescu apar într-un dosar la DIICOT, legat de plângeri depuse de un om de afaceri din Buzău, care susține că a fost păcălit cu un milion de euro. Totodată, milionarul Ioan Niculae a declarat că a pierdut 500.000 de euro în relație cu Rusen și a depus plângere la DIICOT.

Aceste conexiuni subliniază legăturile dintre persoanele implicate și tranzacțiile financiare din cadrul firmei. Administratorul judiciar a precizat că Marsala Koncept SRL a fost gestionată prin mecanisme care includ „deturnări contractuale, împrumuturi nerecuperabile și plăți nejustificate pentru servicii care nu au fost realizate”.

Datele din raport indică, în mod concret, posibilitatea existenței unui contract fictiv între Marsala Koncept și PFA-ul Cristelei Georgescu, care a condus la plata unei sume importante fără ca activitatea să fie efectuată.

Marsala Koncept SRL a fost implicată anterior în exporturi de motorină către zona separatistă Tiraspol, controlată de facto de Federația Rusă prin prezența Armatei a 14-a. În 2022, compania a livrat peste 3.000 de tone de motorină către compania Sheriff, unul dintre cele mai mari grupuri economice din regiune.

Victor Gușan, patronul holdingului Sheriff, a fost agent KGB, ceea ce conferă tranzacțiilor un context politic și geopolitic aparte. Exporturile au avut loc în condițiile în care zona Tiraspol este controlată indirect de Moscova, iar aceste operațiuni au fost monitorizate de autoritățile române și internaționale din motive de securitate economică și financiară.

Compania Marsala Koncept a înregistrat în 2022 afaceri de peste 160 de milioane de lei, însă în doar doi ani cifra de afaceri s-a redus la 2,6 milioane de lei. În același interval, datoriile societății au depășit 25 de milioane de lei, ceea ce a condus la intrarea firmei în insolvență.

Administratorul judiciar susține că managementul companiei a fost afectat de plăți nejustificate și tranzacții suspecte, aspecte care includ și suma de 40.000 de lei plătită PFA-ului Cristelei Georgescu. Aceste detalii sunt incluse în raportul oficial privind cauzele prăbușirii firmei.